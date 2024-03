Germania in maglia rosa agli Europei, arriva una pioggia di critiche: “Nessuno la vuole, è da donne” La Germania risponde con un video alla pioggia di critiche ricevute per aver presentato la maglia rosa da trasferta in vista degli Europei. “È da donne” scrivono alcuni e i giocatori nel filmato smentiscono tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Un video in risposta alle critiche che hater e utenti dei social hanno mosso nei confronti della Germania. La nazionale tedesca, in collaborazione con lo sponsor tecnico Adidas, aveva infatti presentato una divisa rosa da esibire come maglia da trasferta in vista dei prossimi Europei 2024. La tonalità rosa-viola con un motivo a forma di diamante che richiama l'aspetto dell'ala di un'aquila però non è piaciuta. Una pioggia di critiche che ha costretto la Federazione a una risposta immediata e molto intelligente con un filmato a dir poco efficace.

"Nessuno vuole questa maglia è da donne – si legge in alcuni commenti mentre altri si limitano a dire – Non è una maglia della Germania". Affermazioni che vengono riprese nel video e messe in sovrimpressione alle immagini che scorrono. Il filmato pubblicato dalla Germania vede alcuni protagonisti della nazionale tedesca metterci la faccia, come Florian Wirtz. "È da Germania" spiega il talento del Bayer Leverkusen insieme a Rudi Voeller. Anche l'attaccante campione del mondo 1990 (e per cinque anni della Roma), ha smentito l'affermazione che quella non sia una "maglia per leggende" del calcio.

La divisa da trasferta spezza sicuramente i canoni del look austero tipico dei tedeschi ma la pioggia di critiche ricevute di certo la Federazione non se l'aspettava. Oltre alla maglia rosa-viola, la divisa è poi completata da pantaloncini e calzettoni che sono completamente viola, mentre i due colori si fondono nella maglietta. Un taglio netto che rende più anche più moderna e vivace la divisa da trasferta. Nulla che vedere chiaramente con la tradizione che ha sempre contraddistinto la prima maglia, quella in casa, tipica della storia della Germania.

La classica maglia bianca con caratteri 3D nello stile degli anni Novanta, nero, rosso e oro sulle spalle e una griffe che ricorda il logo della Federcalcio tedesca (Dfb), è rimasta di fatto intatta. Nessuno però si aspettava che potesse suscitare tanta discussione una divisa con tratti di colore rosa e viola. Nonostante questo la Germania non cambia. Le nuove divise verranno indossate nelle prime amichevoli internazionali il 23 marzo contro la Francia e tre giorni dopo contro l’Olanda.