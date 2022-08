Gattuso s’illude poi crolla disperato, digerire il finale di Athletic-Valencia è durissimo Giornata no per il Valencia sconfitto in casa del Bilbao. Delusione enorme per Gattuso che nel finale si era illuso di aver trovato il pareggio.

A cura di Marco Beltrami

Domenica amara per Gennaro Gattuso. L'allenatore italiano che ha preso le redini del Valencia non è riuscito a bissare la vittoria ottenuta nella prima giornata di campionato contro il Girona. La trasferta in casa dell'Athletic Bilbao si è confermata complicata per la sua squadra che è uscita sconfitta di misura, 1-0. Un confronto che come al solito Ringhio ha vissuto con il solito trasporto in panchina.

Il match disputato in terra basca si è confermato intenso e vibrante, con protagonista una vecchia conoscenza del calcio italiano. Decisivo infatti è stato l'ex Torino Berenguer che segnato la rete della vittoria poco prima della fine del primo tempo. Agli ospiti non è bastato comunque sfoderare una buona prestazione, con un buon palleggio. Il Valencia può recriminare per non essere stato abbastanza incisivo dalla metà campo in su. La sintesi di questo, è quanto accaduto al minuto 95 in pieno recupero.

Un contropiede ha offerto alla squadra di Gattuso un pallone d'oro per il pareggio. Un'azione che si è sviluppata in velocità con Marcos André che ha avuto sui piedi la chance per permettere alla sua squadra di portare a casa un punto, visto che il fischio finale sarebbe arrivato subito dopo. Il 25enne brasiliano è stato bravo a calciare, anticipando l'estremo difensore avversario in uscita, ma la sfera a poco a poco, ha baciato il palo finendo poi fuori.

Disperato Gattuso, che ha seguito l'azione davanti alla sua panchina. L'allenatore quando si è accorto della pericolosità della manovra del suo Valencia è schizzato in avanti seguendo con gli altri panchinari gli sviluppi. Tutti sembravano pronti a festeggiare, anche perché dalla loro posizione la sfera sembrava poter entrare in porta. Quando invece la stessa è uscita dallo specchio, ecco che si è concretizzato tutto lo scoramento dell'ex Milan che si è inginocchiato incredulo. Una giornata no, per la prima sconfitta della sua nuova avventura spagnola.