Gian Piero Gasperini si è lasciato andare ad una risata liberatoria nel corso della conferenza stampa pre Juventus-Atalanta. Il tecnico sempre alle prese con gli strascichi del caso legato alla rottura con il Papu Gomez, nel finale del suo intervento ha approfittato dell'argomento legato all'atteggiamento tattico dei nerazzurri contro i bianconeri per scherzare sull'argomento del possibile "piano A e piano B" della sua squadra. Un riferimento tutt'altro che velato alle polemiche della scorsa settimana tra Antonio Conte e Fabio Capello dopo l'uscita dalla Champions dell'Inter.

Quale Atalanta vedremo in campo contro la Juventus? Al momento l'unica certezza sembra essere quella relativa all'esclusione del Papu Gomez che dovrebbe nuovamente accomodarsi in panchina dopo la fine dell'idillio con Gasperini. Proprio il tecnico, ha voluto parlare delle possibili scelte tattiche in vista del confronto con i bianconeri, senza svelare le sue carte: "Vediamo oggi, abbiamo un paio di soluzioni. Oggi è l’unico giorno in cui possiamo provare un po’". Nel finale del suo intervento poi il mister della Dea ha chiosato: "È chiaro poi che contro la Juventus, ma un po’ come tutte le squadre devi sempre cercare di avere un piano A e un piano B". Il tutto con una risata, accompagnata a quella dei cronisti presenti. Il motivo? Il riferimento a quel "Piano A e piano B", diventato un argomento caldo dopo il flop in Champions dell'Inter, oggetto dell'ennesima discussione tra Fabio Capello e Antonio Conte.

Dopo lo 0-0 tra Inter e Shakhtar, costato all'Inter l'uscita dalla Champions, l'ex allenatore e opinionista Sky Fabio Capello ha fatto notare ad Antonio Conte, l'assenza di un piano B per l'Inter che a suo dire non ha alternative in campo dal punto di vista tattico. A quel punto, l'allenatore ha risposto in maniera sarcastica: "Il piano B? Ce l'abbiamo, ma non ve lo diciamo perché sennò ce lo copiano e siamo rovinati". E pensare che poi lo stesso Capello ha risposto per le rime tirando in ballo proprio Gasperini, per un ulteriore paragone con Conte.