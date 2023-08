Gagliardini entra duro su Leao, scintille al Trofeo Berlusconi: rissa chiusa con due ammonizioni Scintille Leao-Gagliardini al Trofeo Silvio Berlusconi: nervosismo in campo dopo un’entrata in ritardo del centrocampista del Monza. L’arbitro placa gli animi con due ammonizioni.

A cura di Vito Lamorte

Scintille e tensione non proprio da amichevole poco prima dell’ora di gioco della sfida tra Monza e Milan, valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi. Leao e Gagliardini si sono resi protagonisti di un episodio che ha poco a che fare con lo spirito della serata e ha

L’ex centrocampista dell’Inter è entrato in ritardo sull’attaccante rossonero, che ha reagito spingendo l’avversario: la situazione si è infiammata, con il portoghese che ha messo le mani addosso all'avversario e si è accesa ma il direttore di gara ha ristabilito l’ordine ammonendo i due giocatori.

La situazione è rientrata piuttosto velocemente con Gagliardini che si è allontanato e Leao che, superato il momento di nervosismo, si è chiarito con Danilo D’Ambrosio, intervenuto per mettere fine allo screzio tra i due.

Aria di derby della Madonnina all'U-Power Stadium.

Niente lasciava pensare, almeno fino a quel momento, che potesse verificarsi un episodio del genere. Nella prima frazione al gol rossonero di Christian Pulisic aveva risposto Andrea Colpani per i brianzoli. Il ritmo della gara era piacevole ma nulla lasciava pensare che si potesse degenerare in momenti di questo tipo.

A pochi giorni dall'esordio in campionato fa piacere l'agonismo ma bisogna sempre stare molto attenti perché in questa fase della stagione non sempre le gambe rispondono gli impulsi della mente a causa dei carichi di lavoro a cui i giocatori sono stati sottoposti nelle scorse settimane.

La prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi si è conclusa con la vittoria del Milan ai calci di rigore per 6 a 5 dopo il pareggio per 1-1 al fischio finale: decisivo l'errore dagli undici metri di Birindelli dopo che i primi dieci tiratori, cinque per parte, avevano tutti segnato il loro penalty e non avevano lasciato scampo a Maignan e Di Gregorio.