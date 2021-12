Fuga dal Napoli, Manolas è già dell’Olympiakos: accolto da una folla scatenata Grande entusiasmo per l’arrivo di Manolas all’Olympiakos: una folla scatenata di tifosi ha accolto l’ex difensore di Roma e Napoli per il suo ritorno al Pireo.

A cura di Vito Lamorte

Kostantinos Manolas sarà un calciatore dell'Olympiakos nelle prossime ore: il difensore greco ha deciso di tornare nel club che gli ha regalato la ribalta internazionale dopo un'esperienza al Napoli fatta di ombre più che luci. Il classe 1991 era atteso a minuti nella sede del club per la firma del contratto e i tifosi del Thrilos hanno mostrato tutto il loro entusiasmo per il suo ritorno al Karaiskákis: una folla di supporter dell'Olympiakos si ritrovata è fuori dagli uffici e ha accolto in maniera a dir poco calorosa il calciatore

La notizia della separazione tra il difensore centrale e il Napoli era trapelata nelle scorse ore e i due club stanno lavorando su un accordo per meno di 2 milioni di euro (1,8) e l'ingaggio passerà dai dai 4,5 milioni percepiti al Napoli a 1,5 milioni di euro. Attualmente l'Olympiakos è in vetta alla Super League greca e affronterà l'Atalanta nei playoff di Europa League.

Come già anticipato, per Manolas si tratta di un ritorno: con il club del Pireo ha giocato con 74 presenze e ha realizzato 6 gol dal 2012 al 2014. La parentesi italiana del difensore greco si interrompe dopo sette anni con 206 presenze e 8 reti tra le parentesi di Roma e Napoli. Due i momenti cruciali per la sua esperienza in Italia: il gol nei quarti di finale della Champions League contro il Barcellona in maglia giallorossa e la vittoria della Coppa Italia 2019/20 con gli azzurri.

Ieri il difensore nato a Nasso era stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo mentre era in partenza dall’aeroporto di Capodichino: si erano diffuse notizie poco chiare sulla situazione e rumors facevano riferimento ad una sanzione nei confronti del giocatore. Nulla di vero.

Ci concreto c'è ormai il passaggio del Manolas all'Olympiakos: il club greco ha pubblicato un video con il calciatore che partecipa ai cori dei tifosi e ha scritto ‘il regalo di Natale sta arrivando' e poi ha ufficializzato il ritorno di Kostas al Pireo.