Frosinone-Monza senza VAR: Ferrieri Caputi ferma la gara, poi si decide di proseguire lo stesso Episodio curioso nel primo tempo di Frosinone-Monza, quando la gara si è interrotta senza apparente motivo. Dopo qualche istante Ferrieri Caputi ha fatto riprendere il gioco ma senza l’ausilio del VAR con la moviola “spenta” per un problema tecnico. Ritornata poi a funzionare una decina di minuti più tardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Episodio curioso attorno alla mezzora di Frosinone-Monza con la partita che viene fermata senza alcun apparente motivo da Ferrieri Caputi. Gioco interrotto e giocatori vicini alle rispettive panchine con l'occasione per dissetarsi e parlare con i tecnici per affinare le mosse tattiche, mentre l'arbitro resta distante in attesa di avere alcune delucidazioni sulla situazione che si è creata. Perché la notizia, che arriva qualche minuto più tardi, è che in sala VAR c'è stato un problema tecnico che sta impedendo alla moviola di seguire come da protocollo il match. Alla fine, però, si decide di proseguire con la partita "a fari spenti" e alla vecchia maniera, senza l'apporto momentaneo della moviola in campo. L'ausilio della tecnologia arriverà di nuovo solamente attorno al 40′.