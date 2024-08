video suggerito

Francia-Spagna oggi in finale delle Olimpiadi di calcio, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Francia-Spagna è il match valido per la finale di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024. La sfida tra la nazionale di Henry e quella di Santi Denia si giocherà oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 18:00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Francia-Spagna è il match valido per la finale di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024. La sfida tra la nazionale di casa allenata da Thierry Henry e quella di Santi Denia si giocherà oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 18:00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. I francesi arrivano a questa sfida dopo aver battuto l'Egitto in semifinale. Per la Spagna, la sfida nell'atto conclusivo dei Giochi parigini è arrivata grazie al successo contro il Marocco ottenuto in rimonta nell'altra semifinale grazie. Una finale che per la Spagna è la quinta della sua storia alle Olimpiadi.

La Roja ha centrato una medaglia d'oro e tre argento mentre la Francia è riuscita a conquistare nella sua storia un oro e un argento ai Giochi nella disciplina del calcio. Henry dovrebbe affidarsi nuovamente a Mateta in attacco con Olise e Lacazette. Per quanto riguarda la Spagna invece, nel 4-2-3-1 di partenza dovrebbe trovare spazio Ruiz come unico terminale offensivo. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming la finale di calcio delle Olimpiadi e scoprire le scelte di formazione dei due allenatori.

Partita: Francia-Spagna

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Quando: venerdì 9 agosto 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: Eurosport, Discovery +, DAZN, Sky.

Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NOW, Discovery+

Dove vedere Francia-Spagna in diretta TV

La finale di calcio dei Giochi Olimpici, Francia-Spagna, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 5 (canale numero 253 di Sky) e visibile anche su Discovery+. Tutti gli abbonati potranno accedere al canale e sintonizzarsi alla finestra dedicata agli eventi. I canali di Eurosport sono presenti anche su DAZN e Sky.

Francia-Spagna dove vederla in diretta streaming

La sfida finale delle Olimpiadi tra Francia e Spagna sarà inoltre disponibile in streaming sintonizzandosi al canale Eurosport presente su DAZN, NOW e Sky Go, oltre che utilizzando Discovery+ (anche su Prime).

La probabili formazioni di Francia-Spagna

Henry dovrebbe affidarsi nuovamente a Mateta in attacco con Olise e Lacazette. Per quanto riguarda la Spagna invece, nel 4-2-3-1 di partenza dovrebbe trovare spazio Ruiz come unico terminale offensivo.

FRANCIA (4-3-3): Restes; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert; Akliouche, Chotard, Diouf; Olise, Lacazette, Mateta. CT: Henry.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Pubill, Garcia, Cubarsì, Miranda; Barrios, Baena; Oroz, Lopez, Gomez; Ruiz. CT: Santi Denia