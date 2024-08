video suggerito

Francia-Spagna è la finale del torneo di calcio di Parigi 2024: Egitto e Marocco per il bronzo La Francia ha bisogno dei supplementari per battere 3-1 l’Egitto, doppietta di Mateta e gol di Olise. La Spagna in rimonta supera 2-1 il Marocco. Reti di Fermin Lopez e Juanlu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sarà Francia-Spagna la finale del torneo olimpico di calcio maschile di Parigi 2024. Hanno vinto le squadre favorite, le due europee, che hanno dovuto sudare per piegare Egitto e Marocco. La Francia ai supplementari ha superato gli egiziani, con la doppietta di Mateta e il gol di Olise. Vittoria in rimonta pure per la Spagna. La finale si terrà venerdì 9 agosto.

Mateta salva la Francia, che continua a sognare l'oro

Non gioca bene la squadra di Henry, ma ha un paio di calciatori di alto livello che fanno la differenza. Con l'Egitto, a Lione, è stata complicatissima. Il primo tempo termina senza reti. Saber realizza il gol del vantaggio al 62′. La Francia si spaventa, ma poi quando si sveglia produce occasioni con facilità: due pali e una traversa, Mateta pareggia all'81', 1-1.

Henry vuole vincere prima dei supplementari, c'è un possibile rigore per i padroni di casa, ma l'arbitro dopo un'attenta analisi non lo assegna. Nei supplementari gli egiziani restano in 10 e segna ancora Mateta, bomber del Crystal Palace, è 2-1. Poi segna pure Olise, finisce 3-1.

La Spagna ribalta il match con il Marocco ed è ancora in finale

Una piacevole consuetudine le finali per la Spagna del calcio, a tutti i livelli. Dopo aver vinto gli Europei e poi gli Europei Under 19 disputerà per la seconda volta consecutiva la finale olimpica. Tre anni fa finì con una sconfitta. La Spagna ha battuto 2-1 il Marocco, che era passato avanti nel primo tempo con Rahimi su rigore. Nella ripresa le reti di Fermin Lopez e Juanlu. Spagna a medaglia e con la possibilità di vincere di nuovo l'oro olimpico.

Quando si disputa la finale del torneo olimpico di calcio

Giovedì 8 agosto si giocherà la finale del 3° e 4° posto tra il Marocco e l'Egitto. Venerdì 9 agosto invece al Parco dei Principi di Parigi (casa del PSG) si terrà la finale per l'oro tra la Spagna e la Francia, calcio d'inizio alle ore 18.