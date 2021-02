Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Benevento. Il tecnico portoghese ha bacchettato la sua squadra per non essere stata concreta e aggressiva in certi frangenti: "È stata una partita molto difficile". Poi sulla brillantezza della squadra dopo la trasferta di Europa League ha detto: "Non è stata una questione fisica, la squadra ha giocato sempre con l'intenzione di spingere ma sono mancati tiri, possiamo fare meglio, il Benevento si è chiuso bene". Il tecnico giallorosso ha poi parlato di alcuni aspetti tattici che forse avrebbero potuto raddrizzare la gara ma che non sono stati adottati in gara per via delle diverse assenze in difesa. Argomento chiave di questa sera, è sicuramente anche il ruolo di Dzeko in questa Roma dopo la pace fatta con Fonseca e il giocatore che più di tutti è il titolare nella testa del tecnico giallorosso in questo momento nel reparto offensivo: "Non c'è un titolare in questo momento tra Dzeko e Borja Mayoral".

(in aggiornamento)