Follia in Brasile, violento assalto al pullman del Fortaleza: 6 calciatori finiscono in ospedale Assalto violento al pullman del Fortaleza subito dopo la partita pareggiata contro lo Sport Recife. Succede in Brasile. Vetri distrutti e giocatori feriti: in 6 sono stati ricoverati in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini del fotografo Thiago Gadelha.

Il Fortaleza ha vissuto una notte da incubo al termine della partita pareggiata 1-1 contro lo Sport Refice valida per la Copa do Nordeste. La squadra brasiliana, subito dopo la sfida giocata al Pernambuco Arena, ha lasciato lo stadio a bordo del proprio pullman ma improvvisamente accade l'inferno. L'autobus viene colpito da sassi e bombe carte. All'interno è il panico con pezzi di vetro che volano ovunque e colpiscono inevitabilmente calciatori, staff, dirigenti e allenatori. Il bilancio sarà di 6 calciatori del Fortaleza finiti immediatamente in ospedale.

"Siamo stati attaccanti con bombe e pietre dai tifosi dello Sport mentre lasciavamo la Pernambuco Arena dopo la partita di Copa do Nordeste – scrive il Fortaleza subito dopo quanto accaduto – I feriti sono stati portati rapidamente e direttamente al più vicino ospedale di Recife. Sei giocatori sono stati colpiti: il portiere João Ricardo è rimasto ferito con un taglio al sopracciglio e il terzino sinistro Gonzalo Escobar ha subito un colpo alla testa, un taglio alla bocca e un altro taglio al sopracciglio. Dude, Titi e Brítez e Sasha sono rimasti feriti da schegge di vetro".

Sul proprio profilo social di Twitter il Fortaleza ha pubblicato un video in cui mostra le immagini di questa notte terrificante. "Gli altri atleti saranno sottoposti a cure mediche per rimuovere le schegge di vetro dai loro corpi" chiude la nota del club che ha dato informazioni specifiche su quanto accaduto. Nelle immagini mostrate l'interno del pullman è come una scena dell'orrore. C'è sangue ovunque, su quasi tutti i sediolini della vettura, e i giocatori provano a farsi coraggio fra loro nell'attesa di essere trasportati al più vicino ospedale.

La furia del presidente del Fortaleza, Marcelo Paz, subito dopo quanto accaduto. Ci si attende una punizione esemplare. "Deve esserci una vera punizione, aspettae che qualcuno muoia? Hanno lanciato una bomba! Perché chi lancia bombe nello stadio è diverso rispetto a chi fa la stessa cosa per strada? Perché questi ragazzi fanno questo in tutto il Brasile e non vengono arrestati? È ora di fermarsi davvero!". La Federazione brasiliana promette pene severissime per i responsabili appena saranno individuati.