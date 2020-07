La Fiorentina ha raggiunto la salvezza con quattro gare d'anticipo e ora pensa al futuro. La squadra toscana lavora già al prossimo campionato e sul mercato si sta muovendo con una certa rapidità. Dopo aver soffiato ad una ampia concorrenza Amrabat, ecco che la Viola starebbe pensando ad un altro colpo alla Franck Ribery per infiammare una piazza che anche quest'anno è rimasta delusa per l'andamento della stagione.

Il progetto di Rocco Commisso è quello di riportare la squadra del capoluogo toscano nell'èlite del calcio italiano e dopo aver messo le basi per il nuovo centro sportivo il presidente vuole rinforzare la rosa con calciatori di qualità. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento da parte della Fiorentina per Mario Gotze, che secondo il giornale tedesco Bild sarebbe nel mirino del club viola. Sarebbe un ottimo colpo di mercato anche a livello di visibilità europea ma bisogna capire quali sono le reali condizioni fisiche dell'uomo che decise la finale dei Mondiali del 2014 inB Brasile: l'ex astro nascente del calcio tedesco ha avuto problemi di metabolismo che gli hanno riservato lunghi stop nel recente passato. La Fiorentina ci starebbe pensando seriamente e uno degli sponsor su cui potrebbe contare è Ribéry, che con Götze ha giocato al Bayern Monaco dal 2013 al 2016 e lo conosce abbastanza bene. Il francese potrebbe essere lo ‘sponsor' per portare il numero 10 del Borussia Dortmund al Franchi ma ci sono diverse incognite da valutare.

Il campione del mondo tedesco era stato accostato anche ad altri club, italiani e non, nelle scorse settimane: a livello internazionale l'ex enfant prodige del BVB è finito nel mirino di Siviglia e Monaco mentre in Italia il Milan, con la sua svolta tedesca, avrebbe chiesto informazioni. Il presidente Commisso ha in mano la carta che potrebbe convincere Goetze a scegliere Firenze ma nelle prossime settimane si capirà meglio se è solo una suggestione o qualcosa in più.