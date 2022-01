Ferran Torres si presenta al Barcellona segnando un gol capolavoro All’esordio con il Barcellona, nel match di Coppa del Re degli ottavi con l’Athletic Bilbao, l’attaccante del 2000 Ferran Torres ha segnato un gol fenomenale.

A cura di Alessio Morra

Non poteva presentarsi in modo migliore Ferran Torres, a cui sono bastati appena 20 minuti per segnare il primo gol da calciatore del Barcellona. Ma l'ex City non solo ha bagnato il debutto con un gol, ma ha realizzato una rete meravigliosa, che è forse già adesso la più bella dei catalani. Gol realizzativo negli ottavi di Coppa del Re con l'Athletic Bilbao.

Il passaggio di Ferran Torres dal Manchester City al Barcellona è stato sorprendente. Per Guardiola era un intoccabile, il classe 2000 è un punto di forza anche della nazionale spagnola e con Pep ha fatto un enorme salto di qualità. Ma a sorpresa a fine dicembre i catalani hanno chiuso l'affare, 55 milioni di euro più 10 di bonus. Ha dovuto faticare per fare il suo esordio Ferran Torres è risultato positivo al Covid e quando si è negativizzato ha trovato il posto in squadra, Xavi lo ha schierato al centro nell'attacco nella gara degli ottavi di Coppa del Re con l'Athletic Bilbao. Iker Munian segna dopo due minuti, il Barcellona ha bisogno subito di tornare in partita. Al 20′ Ferran Torres fa il fenomeno, riceve un pallone, si trova sul lato sinistro dell'area di rigore, accelera, entra in area e mira l'angolino, il tiro è bellissimo, il pallone finisce diritto nell'angolino. Unai Simon, il portiere della nazionale, si tuffa ma non c'è niente da fare, gol, 1-1. Capolavoro.

Ferran Torres ha risposto a Muniain in una partita ricca di emozioni. Perché nella ripresa all'86' Inigo Martinez segna il 2-1, che sembra il risultato definitivo per l'Athletic Bilbao. Ma al 93′ Pedri riesce a realizzare il gol del 2-2 e porta la sfida ai tempi supplementari.