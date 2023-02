Ex calciatore della nazionale austriaca ucciso per le strade di Vienna: gli hanno sparato alla testa Si tratta di Volkan Kahraman, 43enne, ex calciatore di origini turche, ucciso sul colpo dopo una violenta lite con un altro uomo che, poi, si è suicidato. Ha vestito in 3 occasioni la maglia della Nazionale austriaca e nel 2003 sfidò con la maglia del Salisburgo, l’Udinese in Coppa Uefa.

A cura di Alessio Pediglieri

Dramma nel mondo del calcio per la morte dell'ex nazionale austriaco, Volkan Kahraman, 43 anni, che è stato assassinato in mezzo alla strada a Vienna dopo una lite con un altro uomo. Quest'ultimo ha estratto una pistola e ha sparato alla testa dell'ex calciatore per poi suicidarsi. Il delitto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 febbraio, attorno alle 11:30. Subito sul luogo dell'omicidio-suicidio sono sopraggiunte le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso per provare a rianimare i due, ma non c'è stato nulla da fare.

Volkan Kahraman era stato inserito negli anni 90 tra i migliori talenti emergenti del calcio austriaco, una promessa del calcio che era riuscito anche a raggiungere la Nazionale per poi perdersi strada facendo e concludendo la propri carriera nella periferia del calcio di casa. Iniziata la carriera al Feyenoord Rotterdam, a soli 17 anni, era passato all'altra squadra cittadina, l'Excelsior con cui aveva giocato per tre anni nel massimo campionato olandese. Poi, il momento migliore nel 2002 quando a cavallo dei successi nella Bundesliga austriaca con l'ASKO Pasching, viene convocato in Nazionale dove gioca in due occasioni.

Ma l'apice lo raggiunse nel 2003 con la maglia dell'Austria Salisburgo quando sfidò in Coppa Uefa l'Udinese al primo turno di Coppa UEFA con gli austriaci che riuscirono a ribaltare la sconfitta casalinga andando a imporsi al Friuli, qualificandosi. Curiosamente, in quell'anno tutte le altre squadre austriache vennero eliminate dalla competizione, mentre il Salisburgo restò l0unica rappresentante in Coppa UEFA. In campo in entrambe le partite c'era anche Kahraman.

Nato a Vienna, ma di origini turche, Kahraman si è ritirato nel 2010 ma è rimasto comunque legato alla sua città natale iniziando anche una carriera politica nel 2017, quando si è presentato alle elezioni parlamentari come candidato per il partito popolare austriaco ÖVP. Mercoledì mattina è stato coinvolto in una furiosa lite nata all'interno del Café La Strada in Etrichstrasse per poi continuare all'esterno del locale dove si è consumata la tragedia. Dalle prime ricostruzioni, Kahraman stava animatamente discutendo con un'altra persona che improvvisamente ha estratto una pistola e gli ha sparato alla testa, freddandolo sul colpo. Poi l'assassino si sarebbe tolto la vita. Le forze dell'ordine hanno subito circondato la zona e raccolto le prime testimonianze.

Davanti all'accaduto, è aumentata la tensione tra i presenti, tra cui alcuni familiari delle due vittime, con e forze dell'ordine che hanno dovuto riportare la calma intervenendo direttamente. Ancora ignoti i motivi della lite, la polizia viennese sta raccogliendo ancora informazioni e le testimonianze oculari di chi ha assistito alla scena sia dentro sia fuori dal locale. "Secondo lo stato attuale delle indagini, dovrebbe trattarsi di un atto tra due persone che erano amiche", ha detto nel primo pomeriggio il portavoce della polizia Daniel Fürst. Non vi era quindi alcun grave pericolo pubblico in generale anche se il motivo del contenzioso e il suo drammatico epilogo sono ancora oggetto di indagine.