Esonerato Mazzarri, mossa disperata del Cagliari per salvarsi: panchina a un esordiente Walter Mazzarri sta per essere esonerato dal Cagliari, che con un nuovo allenatore cercherà di conquistare la salvezza in Serie A. Sarà promosso il tecnico della Primavera Agostini.

A cura di Alessio Morra

Sta per saltare (ancora una volta) la panchina del Cagliari. Il presidente Giulini a tre giornate dal termine avrebbe deciso di esonerare Walter Mazzarri, che lo scorso autunno, era subentrato a Semplici. Il tecnico livornese sta per pagare un pessimo finale di stagione, che ha messo molto a rischio il club rossoblu chiamato a una sfida salvezza caldissima domenica prossima contro la Salernitana. La società a breve ufficializzerà la notizia e ha deciso per la soluzione interna, pur avendo sotto contratto Leonardo Semplici. Verrà promosso in queste ultime giornate il tecnico della Primavera Agostini, una bandiera dei sardi, da calciatore ha disputato quasi 300 partite con il Cagliari. La notizia è stata annunciata da Sky.

Walter Mazzarri era ritornato in panchina dopo oltre un anno e mezzo di stop. L'allenatore di San Vincenzo era subentrato a Semplici, che aveva conquistato solo un punto in tre partite. Mazzarri ha fatto un po' di fatica a risistemare il Cagliari, ma poi tra gennaio e febbraio è stata durissima per tutti sfidare i rossoblu, che nelle ultime settimane sono precipitati in classifica e dopo il ko interno con il Verona, che sabato si è imposto 2-1, sono pesantemente a rischio. Mazzarri ha conquistato 27 punti in 32 partite, meno di uno per partita.

Il Cagliari in questo momento è ancora salvo, ha 28 punti ed è quartultimo, ma ha solo tre lunghezze di vantaggio sulla Salernitana che ha due partite in meno. E domenica 8 maggio si gioca Salernitana-Cagliari. In palio c'è la salvezza.

Toccherà con ogni probabilità al tecnico della squadra Primavera Agostini, che ha condotto fin qui un campionato splendido – i baby rossoblu sono quarti e in zona playoff. Ex difensore, era un terzino sinistro, nativo di Vinci (la città che ha dato i natali soprattutto a Leonardo da Vinci), ha avuto una lunga carriera e per otto stagioni è stato un difensore del Cagliari, con i sardi ha disputato 298 partite. Ora Agostini dovrà cercare di salvare i rossoblu.