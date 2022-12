È morto Rinaldo Ghelfi: storico dirigente dell’Inter di Moratti Lo storico dirigente dell’Inter Rinaldo Ghelfi è morto: per 19 anni era stato il braccio operativo e l’uomo deputato a gestire le finanze del club sotto la presidenza dell’amico Massimo Moratti.

A cura di Michele Mazzeo

Calcio italiano in lutto: è morto l'ex vicepresidente dell'Inter Rinaldo Ghelfi. Lo storico dirigente nerazzurro, per quasi vent'anni braccio operativo del presidente Massimo Moratti, è venuto a mancare nella mattina di domenica 11 dicembre 2022. Diversi i messaggi di cordoglio rivolti a colui che fino al 2014 è stato membro del CdA della società meneghina nonché l'uomo deputato a gestire le finanze del club.

Su tutti quello del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (insieme al quale, quando questo era ad del Milan, era stato indagato con l'accusa di falso in bilancio e poi prosciolto): "Adriano Galliani e tutto l'AC Monza partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Rinaldo Ghelfi, storico dirigente dell’Inter, di cui fu Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione nell’era Moratti, da tutti stimato per competenza e serietà" si legge infatti nella nota di cordoglio diramata dalla società brianzola.

Rinaldo Ghelfi è stata una delle figure cardine dell'Inter durante la lunga presidenza di Massimo Moratti. Oltre ad essere membro del CdA ha anche ricoperto il ruolo di amministratore delegato del club (per pochi mesi nel 2005) e di vicepresidente (fino a che non ha rassegnato le proprie dimissioni in seguito al passaggio di proprietà dall'amico Moratti a Erick Thohir).

Ma Ghelfi è stato soprattutto "l'uomo dei conti" di quell'Inter: nel suo ufficio si sono definite e sottoscritte infatti tutte le principali operazioni effettuate dalla società meneghina nei 19 anni di presidenza di Massimo Moratti, dall'ingaggio di Javier Zanetti a quello di José Mourinho, dall'operazione Ronaldo a quella che ha portato in nerazzurro Zlatan Ibrahimovich, fino a tutti gli accordi che hanno portato alla corte dello Special One tutti quei calciatori che sono poi riusciti a conquistare lo storico Triplete nel 2010.