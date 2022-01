È morto Mario Macalli, aveva 84 anni: per anni è stato lo storico presidente della Serie C Mario Macalli è morto all’età di 84 anni. È stato per diversi anni il presidente della Serie C. Francesco Ghirelli, l’ha voluto ricordato con un tweet: “Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mario Macalli è morto all'età di 84 anni. È stato per diversi anni il presidente della Serie C prima. Ad annunciare la scomparsa di Macalli anche l'attuale presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha annunciato la triste notizia attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale: “È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia”.

Macalli è stato in carica sulla poltrona di presidente della Serie C dal 10 gennaio 1997 al 3 luglio 2015 e vanta una lunga carriera nel mondo del calcio italiano. Ha lavorato infatti in Federazione con diversi ruoli. A dicembre del 2012 viene rieletto per la quinta volta presidente della Lega Pro battendo lo sfidante Gabriele Gravina per 42 voti a 26. Oggi, a capo della terza Lega italiana, c'è proprio Francesco Ghirelli, che su Twitter ha voluto ricordato Macalli con parole molto toccanti che ne hanno tracciato l'impeccabile percorso professionale che l'ha contraddistinto nel corso degli anni.

Le parole del presidente della Figc, Gravina, su Macalli

Così come Francesco Ghirelli anche lo stesso account Twitter della Lega Pro, ha condiviso il messaggio del proprio presidente ricordando con una preghiera l'ex patron della terza lega professionistica del calcio in Italia. Belle anche le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina: “Mario è nella storia della Lega Pro e del calcio italiano, con lui ho condiviso la passione per il professionismo di base e ho apprezzato, anche quando avevamo idee e visioni diverse, la sua onestà intellettuale”.

Macalli ha vissuto la trasformazione della vecchia Serie C in Lega Pro secondo un processo di riforma volto alla ristrutturazione della Lega, quando era al suo quarto mandato. La Lega Pro si divideva a sua volta in Prima e Seconda Divisione che rappresentavano le vecchie Serie C1 e Serie C2 prima dell'unificazione in Lega Pro Serie C che attualmente rappresenta il primo campionato professionistico subito dopo il torneo di Serie D.