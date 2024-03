È morto il tifoso soccorso in Athletic Bilbao-Atletico Madrid: la gara era stata interrotta al 34′ L’improvviso malore durante Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Copa del Rey di giovedì è risultato fatale per un tifoso 77enne colpito da ictus. La gara era stata interrotta per permettere i soccorsi. Poi la corsa in ospedale, inutile: il decesso è avvenuto sabato sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Purtroppo non ce l'ha fatta il tifoso dell' Atheltic Bilbao che era stato soccorso in emergenza sulle tribune del San Mamés. L'ictus che lo ha colpito è risultato fatale malgrado la disperata corsa in ospedale e le immediate cure. Proprio per portare i primi aiuti, la partita di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid era stata interrotta al 34′, sul risultato di 1-0 per l'Athletic.

Si chiamava Miguel Ocio e aveva 77 anni. Il tigoso del Bilbao è morto sabato sera in ospedale, vittima di un ictus che lo aveva colpito durante la partita di Copa del Rey tra Athletic Club – Atlético de Madrid giovedì scorso. La partita era stata interrotta al 34′ a causa dell'emergenza sanitaria che era scoppiata in tribuna nord. Si trattava di un malore improvviso subito da un tifoso, Miguel Ocio, che a quanto pareva sembrava aver avuto un semplice svenimento. Dopo un primo sopralluogo da parte dei servizi sanitari, l'incidente era apparso di lieve entità.

I primi soccorsi in tribuna durante Atl. Bilbao-Atl. Madrid: il malore del tifoso risulterà fatale

Le due squadre hanno atteso in mezzo al campo, mentre il tifoso veniva evacuato dalle tribune e trasportato in ospedale, per sottoporsi ad ulteriori accertamenti, poi il match è ripartito dal risultato di 1-0 a favore del Bilbao che vincerà con un perentorio 3-0 sui colchoneros di Simeone che sono stati eliminati dalla Coppa. Una sconfitta che è passata in secondo piano di fronte alla terribile notizia della morte del tifoso del Bilbao.

La situazione era ben più grave di quanto fosse sembrata inizialmente: una volta in ospedale si è constatato che il tifoso aveva avuto un ictus dal quale non è riuscito più a riprendersi. Miguel Ocio aveva 77 anni, era sposato e aveva due figlie ed era un grandissimo tifoso della squadra da 47 anni. L'Athletic ha subito contattato la famiglia per esprimere le proprie condoglianze e mostrare tutto il sostegno in un momento davvero difficile. Proprio in onore di Ocio, domenica, prima dell'inizio della partita contro il Barcellona, ​​si è tenuto un omaggio con la consegna di fiori nella Tribuna Alta Nord del Sam Mamès, laddove il tifoso ha perso la vita.