È morto Idris, divenne popolare con Quelli che il calcio: aveva 72 anni A 72 anni è morto Idris Sanneh, giornalista che divenne un volto molto popolare grazie alla partecipazione a Quelli che il calcio negli anni Novanta.

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia arriva da Brescia, dove è morto Idris. Popolare personaggio televisivo e giornalista che divenne noto al grande pubblico per la partecipazione a Quelli che il calcio. Grande tifoso della Juventus Idris Sanneh era ricoverato in ospedale da qualche settimana, aveva 72 anni.

La popolarità per Idris Sanneh è arrivata quasi all'improvviso ed è stata fortissima. Perché quando Fabio Fazio dal nulla creò Quelli che il calcio e ottenne un grande successo con una squadra davvero forte e variegata, con una serie di personaggi di ‘storici' come Bartoletti e Sassi e tante new entry per la tv, compreso Idris che aveva una spiccata simpatia ed era uno sfegatato tifoso della Juventus. C'erano anche Peter van Wood, astrologo e un tempo cantante, ma anche Buscemi, che sapeva tutto, e con loro anche suor Paola e il simpatico giapponese Tahakide Sano. Oltre a una serie di ospiti che commentavano in diretta, anche dai campi, le partite.

Quel periodo fu d'oro, oltre per quel programma tv che ha fatto storia, pure per la squadra bianconera, che nel 1996 riuscì a vincere pure la Champions League. E ciò non fece che aumentare la popolarità di Idris, che festeggiava e gioiva in diretta per i successi a raffica della squadra guidata da Marcello Lippi.

Quando finì la lunga stagione di Fazio a Quelli che il calcio cambiò contesto anche Idris, che intanto aveva raggiunto vette altissimo, tanto da finire anche in un film ‘Tifosi' prodotto da Aurelio De Laurentiis, con Boldi, De Sica, Abatantuono e con una guest star d'eccezione: Maradona. Attore, ma anche concorrente de L'Isola dei Famosi nel 2005. La sua vera professione, però, era quella del giornalista. Professione che ha svolto sin da ragazzo, quando arrivato in Italia dal Senegal, ma era del Gambia, ottenne la laurea e dopo aver fatto anche il deejay aveva iniziato a fare il giornalista. Da qualche settimana era finito in ospedale, le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi tre giorni, poi purtroppo la notizia del decesso a 72 anni. Rimarranno per sempre la sua innata simpatia, la sua semplicità nel narrare anche le vicende sportive.