La città di Catania e il Catania piangono la scomparsa di Stefania Sberna. La giornalista è morta a 54 anni dopo aver lottato contro una brutta malattia. Per tanti anni era stata la speaker ufficiale all stadio Massimino della città etnea. Lascia il marito e due figlie. La sua passione per il suo lavoro riusciva a farla sempre trasparire e la sua voce carica di passione l'hanno portata ad essere amata dai tifosi del Catania proprio come se fosse un membro della squadra in campo.

Il Catania ha fatto richiesta alla Lega Pro di poter giocare con il lutto al braccio in occasione della gara con la Cavese e osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio di Catania-Viterbese.

Sono arrivate tante dimostrazioni d'affetto nei confronti di Stefania Sberna sui social network da parte di ex calciatori o tecnici del Catania Calcio: da Cristiano Lucarelli e Papu Gomez, in molti hanno espresso un pensiero per la giornalista scomparsa nelle scorse ore.

Il comunicato del Catania

Questa la nota ufficiale del club siciliano sulla scomparsa di Stefania Sberna.