Dybala il giocatore più forte in Serie A, lo dice l’Intelligenza Artificiale: meglio di Leao e Kvara Dybala è il miglior giocatore della Serie A per l’Intelligenza Artificiale di Olocip. La Joya della Roma ha i dati migliori di questo inizio 2023 rispetto a tutti gli altri calciatori del nostro campionato.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Dybala è il calciatore più forte di tutta la Serie A. Lo dice l'Intelligenza Artificiale di Olocip. La Joya, secondo la classifica riportata dal quotidiano spagnolo AS, si sta affermando come il miglior giocatore del campionato italiano davanti a Rafael Leao, Kvaratskhelia e Victor Osimhen con le grandi prestazioni fatte con la Roma in questo inizio di 2023.

Il club giallorosso in questo inizio di anno ha disputato 5 partite segnando 8 reti, e il calciatore argentino è stato coinvolto in 5 di queste marcature con 3 gol e due assist. Dybala ha contribuito a far sì che la Roma generi una differenza di 1 gol ogni 101 minuti e, sempre secondo l'Intelligenza Artificiale, l'ex calciatore di Juventus e Palermo risulta il migliore del torneo per passaggi totali, passaggi in avanti, costruzione del gioco e passaggi riusciti.

La Joya ha una media del 78.42% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria e ha partecipato a 14 azioni da gol. In base al rapporto tra pericolosità e minuti giocati, Dybala è il calciatore con la miglior score in ambito europeo di questa prima parte di anno.

Nella classifica stilata dall'azienda dell'ex calciatore Esteban Granero e dei professori di intelligenza artificiale dell'Universidad Politécnica de Madrid Pedro Larrañaga e Concha Bielza, alle spalle di Dybala (9.48) ci sono Rafa Leao (9.44 )e Nicolò Barella (9.02). Ai piedi del podio ci sono Ademola Lookman (8.72) e Khvicha Kvaratskhelia (8.4), seguiti da Fabiano Parisi (7.75), Vanja Milinkovic-Savic (7.53), Kim Min-jae (7.28), Chris Smalling (6.86) e Teun Koopmeiners (6.66).

In ambito europeo Dybala, sempre in base ai parametri di Olocip, è il calciatore con il miglior rendimenti nei 90′ addirittura sopra Erling Haaland. Se non dovesse avere problemi con gli infortuni, in proiezione questa stagione della Joya potrebbe anche superare quella del 2017/2018 con la maglia della Juventus, la migliore di Paulo da quando è arrivato in Italia. Quell'anno segnò 26 reti, 22 in campionato; e ad oggi sono 10 le marcature complessive con la Roma per l'argentino.

Adesso non resta che attendere le prossime partite e come si evolverà la stagione della Joya giallorossa.