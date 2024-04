Dumfries mostra uno striscione contro Theo Hernandez dal pullman dell’Inter: lo tiene al guinzaglio Durante la festa per il 20° Scudetto nerazzurro dal pullman scoperto dove ci sono i giocatori dell’Inter, è comparso uno striscione che scatenerà ovvie polemiche. A sventolarlo è stato Dumfries, il soggetto è Theo Hernandez, l’esterno rossonero contro cui spesso di è scontrato in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La festa del mondo Inter il 20° Scudetto che vale a seconda stella è in pieno svolgimento per le strade di Milano, con il classico bagno di folla che ha invaso le vie e che ha circondato i pullman scoperti con a bordo i giocatori e lo staff. Clima di goliardia e di tripudio in cui non è mancato il classico striscione dato in mano ai giocatori e che farà ancora una volta discutere: Dumfries, infatti, ha sventolato al cielo una caricatura di lui che tiene al guinzaglio un pitbull con la faccia inequivocabile del milanista Theo Hernandez.

Un derby infinito di sfottò, slogan e striscioni tra Inter e Milan che si arricchisce di un altro episodio che non è passato inosservato nelle prime ore della festa nerazzurra, quando sul pullman scoperto della squadra si è visto ad un certo punto Denzel Dumfries alzare al cielo un'immagine decisamente particolare.

L'esterno olandese infatti, da uno dei due bus scoperti che trasporta la squadra di Simone Inzaghi per le vie di Milano ha esternato la propria gioia sventolando uno striscione eloquente: lui che tiene alla catena un cane, con il volto del terzino francese milanista Theo Hernandez, in un fotomontaggio che riprende un celebre videogioco.

Dallo striscione alle risse in campo tra Dumfries e Theo

Tante volte durante i derby i due giocatori si sono affrontati e confrontati in campo, non sempre in modo ortodosso., dando sfogo a colpi più o meno leciti, l'ultimo dei quali – ben impresso nella mente dei tifosi – proprio nell'ultimo derby che ha decretato matematicamente la seconda stella nerazzurra, con relativa espulsione di entrambi. Ma era accaduto già in passato, per una rivalità che risale alla stagione 2022/23, e che si è rinnovata in ogni stracittadina in cui l'olandese e il francese si sono ritrovati uno di fronte all'altro.