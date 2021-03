PSG-Barcellona è la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: il match clou del mercoledì di Coppa inizia alle ore 21. I riflettori sono puntati sullo stadio Parco dei Principi di Parigi, dove la squadra di Mauricio Pochettino proverà a completare l'impresa qualificazione ai quarti di finale contro il Barcellona di Roenald Koeman dopo il 4-1 rifilato all'andata. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per vedere la partita: il risultato dell'andata, le probabili formazioni, gli orari e dove vedere PSG – Barcellona in TV e live streaming.

PSG – Barcellona, com'è finita all'andata e chi si qualifica

Dopo la vittoria conquistata all'andata (4-1 pesante al Camp Nou), la formazione francese ha messo le mani sul passaggio del turno e parte con tutti i favori del pronostico. In Spagna su Mbappé a vincere il duello con Messi, trascinando i transalpini a un successo storico.

Cosa manca per la qualificazione? Al Paris Saint-Germain può andar bene anche un pareggio per 0-0 o addirittura una sconfitta con 2 gol di scarto (ma non oltre il 2-0). Segnarne almeno uno metterebbe al riparo da qualsiasi affanno. Cosa serve ai catalani per compiere l'impresa? Per essere certi di passare il turno dovrebbero vincere con 4 gol senza subirne oppure tenere lo stesso scarto di reti (5-1, per esempio).

PSG-Barcellona dove vederla, canale TV su Sky: non va in chiaro

Psg-Barcellona verrà trasmessa in TV e in chiaro (ma solo per gli abbonati) su Sky. La partita, infatti, non rientra nel pacchetto della programmazione di Mediaset e per questo sarà visibile solo per gli utenti della piattaforma satellitare sui canali Sky Sport (numero 252) e Sky Sport 1 (numero 201).

Dove vedere in streaming PSG-Barcellona

Per guardare la partita in diretta streaming, invece, servirà collegarsi all'app Sky Go (riservata agli abbonati) attraverso i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) oppure mobili (notebook, smartphone, tablet) per la conversione del segnale. Usufruendo di una buona connessione a internet ci si potrà collegare anche a Now Tv, previo pagamento del ticket del singolo evento. Prima del match, a partire dalle 20, sarà disponibile un ampio prepartita anche sul canale YouTube ufficiale del Barcellona.

Champions League, gli orari di PSG – Barcellona

Come di consueto per le partite di Champions League, il calcio d'inizio di Paris Saint Germain – Barcellona è fissato alle ore 21. La partita sarà preceduta e seguita da interviste agli ospiti, analisi degli episodi più rilevanti, commenti in studio.

Le probabili formazioni di PSG – Barcellona

Ecco le probabili formazioni di PSG – Barcellona così come indicato sul sito della Uefa. Pochettino ritrova Florenzi nonostante le assenze, Koeman potrebbe schierare Messi e Dembelè in attacco. Assente Piquè in difesa, al suo posto potrebbe giocare Mingueza accanto a Lenglet e a uno tra Umtiti e Araùjo.

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Mbappé; Icardi

Barcellona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti/Araújo; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Dembélé

Precedenti e statistiche di PSG – Barcellona in Champions League

Il Paris Saint Germain, attualmente secondo nella Ligue-1 dopo il Lilla, è reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 partite in casa. All'andata è finita 4-1 per il PSG, mentre nell'ultimo confronto tra le squadre, di 4 anni fa, il Barcellona vinse al ritorno per 6-1 dopo una sonora sconfitta all'andata per 4-0. La storia si ripeterà? Gli altri precedenti risalgono alla stagione 2014/2015 (una vittoria per parte ai gironi, due vittorie per il Barcellona ai quarti). I blaugrana hanno inanellato 10 vittorie nelle ultime 11 partite, sorpassando il Real Madrid in Liga spagnola e classificandosi al secondo posto in classifica, a 3 punti dall'Atletico Madrid attualmente in vetta.