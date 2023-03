“Dov’è Cristiano Ronaldo?”: CR7 deriso sui social dall’Al Ittihad dopo la prima sconfitta in Arabia Cristiano Ronaldo preso in giro sui social dall’Al Ittihad dopo la prima sconfitta in Arabia Saudita: il campione portoghese preso di mira per il nervosismo mostrato al fischio finale.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo è stato preso in giro dall'Al Ittihad sui profili social dopo la sconfitta per 1-0 dell'Al Nassr, la prima da quando il portoghese è approdato nella Saudi Pro League. Il gol di Romarinho a dieci minuti dalla fine ha permesso ai padroni di casa di assicurarsi i tre punti e prendersi il primo posto in campionato.

L'Al Ittihad ha esultato in maniera piuttosto eclatante dopo il fischio finale sia in campo che sui social e sul profilo Twitter in inglese è stato caricato un video del 38enne che viene fermato da un difensore in scivolata con una spietata didascalia: "Dov'è Ronaldo?"

Un vero e proprio attacco nei confronti del cinque volte Pallone d'Oro, che è stato preso di mira anche per il nervosismo mostrato al fischio finale.

Per l'attaccante portoghese si tratta della seconda gara di fila senza segnare nella Saudi Pro League e alla fine della partita era evidente il suo nervosismo: Ronaldo è uscito dal campo sbuffando, con lo sguardo rivolto verso l'alto e le braccia larghe quasi come se fosse incredulo per quello che è accaduto.

Per CR7 solo una grande occasione nel finale di partita, sventata dal portiere avversario.

Mentre usciva dal terreno di gioco Cristiano Ronaldo ha continuato a polemizzare con alcune persone che erano a bordo campo e poi ha calciato una bottiglietta d'acqua che era posizionata vicino ad una panchina.

Nel post gara l'ex calciatore di Real Madrid, Juventus e Manchester United ha cercato di riportare il sereno con un post social in cui la sua squadra appare compatta in mezzo al campo: "Scontenti per il risultato ma dobbiamo restare concentrati sulla nostra stagione e sulle partite che arriveranno. Grazie a tutti i tifosi dell'Al Nassr per il supporto, sappiamo che possiamo sempre contare su di voi!"

Il prossimo impegno dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo sarà il 14 marzo per i quarti di finale di King Cup contro l'Abha.