Dopo l'ennesima fumata nera in Lega sui diritti tv del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024, Sky aveva inviato una lettera a tuttti e venti i club del campionato italiano dicendosi pronta a confermare la propria offerta anche dopo la scadenza del 29 marzo. A questa missiva ha risposto DAZN che alla Serie A ha scritto Sky sta cercando di minare l'integrità della gara per i diritti tv:

Dazn esprime forti preoccupazioni relative al corretto svolgimento della gara per l'assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio. Il tentativo di Sky, laddove non gestito rapidamente e fermamente, rischia di minare irreparabilmente l'integrità della gara per i diritti tv, danneggiando la Lega Serie A e le relative società sportive. Un simile tentativo avrebbe l'effetto di alterare, distorcere, influenzare o sovvertire lo svolgimento della procedura di gara. Dazn si riserva di intraprendere ogni possibile azione a tutela dei propri diritti, innanzi a ogni sede competente, ove sia necessario esaminare la conformità dei comportamenti tenuti in sede di gara dalle parti interessate.

Il nodo dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio non si riesce a sciogliere. La situazione è nota. DAZN ha effettuato un'offerta molto più alta rispetto a quella di Sky, ma per definire in modo assoluto e vincente l'offerta di DAZN c'è bisogno dell'approvazione della Lega di Serie A. Di assemblee ne sono state contate parecchie, ma nessuna ha dato una risposta definitiva. In un paio di occasioni è mancato il numero legale, mentre elle ultime non si è raggiunto il quorum necessario per assegnare i diritti tv del triennio 2021-2024.