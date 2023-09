Del Piero iscritto al corso per diventare allenatore: potrà sedere anche su panchine di Serie A e B Alessandro Del Piero sulla lista degli allievi ammessi a seguire il corso UEFA Pro partito ieri a Coverciano. Si tratta della massima abilitazione riconosciuta a livello europeo che consente ai diplomati di guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B.

A cura di Fabrizio Rinelli

C'è anche il nome di Alessandro Del Piero sulla lista degli allievi ammessi a seguire il corso UEFA Pro partito ieri a Coverciano. Si tratta della massima abilitazione riconosciuta a livello europeo che consente ai ai diplomati di guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B. Una svolta nella vita dell'ex capitano, bandiera e leggenda della Juventus che da anni si divide tra l'Italia e gli Stati Uniti. Era il 13 maggio 2012 quando allo Stadium andava in scena l'ultima partita di Alex Del Piero con la maglia della Juventus. Una giornata indimenticabile per ‘Pinturicchio', che aveva appena vinto uno scudetto dopo una cavalcata trionfale. La ciliegina sulla torta fu il gol del parziale 2-0 contro l'Atalanta: rete n° 289 della sua carriera in bianconero. Da quel momento la storia con la Vecchia Signora si interruppe.

Il cammino di Antonio Conte sulla panchina bianconera aveva aperto a un nuovo corso della squadra che ha poi dominato il campionato di Serie A per 9 anni consecutivi nonostante il cambio della guardia in panchina tra lo stesso Conte e Allegri. Del Piero nel frattempo aveva vissuto le sue ultime esperienze da calciatore dal 2012 al 2014 in Australia con il Sydney e poi dal 2014 al 2015 in India con il Delhi Dynamos. L'addio al calcio non fu mai ufficializzato dallo stesso giocatore ma di fatto l'esperienza con il calcio giocato era finita. Da quel momento Del Piero ha cercato di restare nel calcio ma non totalmente. Commentatore e opinionista Sky, è stato poi più volte accostato alla Juventus per un ingresso in società in qualità di dirigente prima nella gestione Agnelli e ora con quella attuale dopo il caos dell'ultima stagione. Nel frattempo Del Piero ha iniziato a studiare da allenatore, pronto a intraprendere questo nuovo percorso.

Una delle prime volte di Del Piero allo Stadium dopo l’addio alla Juventus.

Del Piero dovrà dunque seguire un corso composto da 240 ore di programma didattico. Un calendario fitto di lezioni in aula ma anche sul campo con stage formativi presso club di Serie A. Al termine della stagione, completato tutto il percorso sono previsti per tutti gli allievi gli esami finali con tanto di tesi su una delle materie oggetto di studio. Il superamento del corso permetterà di ottenere la qualifica UEFA Pro. Del Piero non è di certo l’unico nome noto nell’elenco degli iscritti. Con Pinturicchio in aula ci saranno anche Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin.

Del Piero con la maglia della Juventus tra le mani.

La notizia dell'iscrizione di Del Piero a questo corso ha chiaramente scatenato i tifosi della Juventus. In tanti, sostenitori di Allegri e non, si aspettano presto un ingresso di Pinturicchio in quella che da sempre è stata la sua seconda famiglia, magari proprio come prossimo allenatore. Del Piero è diventato simbolo di una Juventus vincente in Italia e in Europa dopo la Champions conquistata a Roma contro l'Ajax nella stagione 1995/1996. Di fatto l'ultimo titolo continentale conquistato dai bianconeri nella loro storia. Forse il destino vuole che sia proprio lui dopo tanti anni a riportare la Juventus sul tetto d'Europa dando nelle mani del "capitano" le redini di una squadra, una tifoseria e un club che nelle ultime annate ha vissuto tante, troppe, delusioni cocenti in campo e fuori.