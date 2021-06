Alvaro Morata giocherà ancora nella Juventus: questo è quello che si intuisce dalle parole dell'attaccante in ritiro con la Spagna prima dell'esordio agli Europei contro la Svezia, match in programma fra tre giorni. Del resto la sua conferma in bianconero è stata una richiesta esplicita fatta alla dirigenza da Massimiliano Allegri dopo essere tornato alla guida della squadra con cui ha vinto 5 Scudetti.

"Dove giocherò dopo gli Europei? Mi hanno chiamato questa settimana dalla Juve e ho già parlato con il Direttore Sportivo – ha svelato il 28enne attaccante madrileno – Finché le cose non sono ufficiali, non posso dire niente. Con o senza Allegri lo scenario è rimasto uguale. È stato un anno particolare perché negli ultimi dieci anni non eravamo abituati ad avere una stagione così, speriamo che la prossima sia migliore. Ci sono mancati tanto i tifosi, lo stadio della Juve quando è vuoto si sente".

Il cartellino di Morata non sarà riscattato dal club bianconero: la formula della sua permanenza a Torino dovrebbe essere il rinnovo del prestito oneroso per un altro anno, in cambio di 10 milioni di euro versati nelle casse dell'Atletico Madrid, dopo che uguale esborso era stato affrontato per averlo in rosa nella scorsa stagione. Il giocatore potrà poi essere acquistato definitivamente tra 12 mesi – come da accordi pregressi dell'estate scorsa – pagando a quel punto 35 milioni ai Colchoneros invece dei 45 che sarebbero serviti adesso.

A meno di sorprese a questo punto improbabili, sarà dunque Morata il primo ‘rinforzo' della Juventus 2021/22 agli ordini di Allegri: il livornese non ha mai fatto mistero della stima dello spagnolo, il nuovo DS Cherubini lo ha subito accontentato.