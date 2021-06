Un notizia storia per la Football Association. Il prossimo gennaio Debbie Hewitt verrà nominata presidentessa e sarà la prima donna ad assumere questo incarico nei suoi 157 anni di storia. La conferma dovrebbe arrivare dal Consiglio della FA il mese prossimo ma dopo aver completato tutte le formalità la Hewitt diventerà il successore di Greg Clarke, che si era dimesso dopo aver fatto proferito offese razziali davanti ad una commissione parlamentare. A dirigere la FA ad interim ci sarà Peter McCormick fino alla fine dell'anno.

Ha una importante esperienza nel mondo degli affari, visto che è stata ex amministratrice delegata di RAC ed è l'attuale presidentessa non esecutiva di Visa Europe. Debbie Hewitt ha trascorso sei anni nel consiglio di amministrazione di The Restaurant Group plc, che possiede Wagamama e Frankie and Benny's; e si dimetterà dal suo attuale ruolo quando prenderà il comando della FA. In passato si era espressa così in merito alla sua passione per il football: "Sono appassionata di calcio fin dalla tenera età e sono entusiasta dell'opportunità di fare la mia parte nel plasmare il futuro di qualcosa che significa così tanto per così tanti".

Hewitt assumerà la guida dell'organo di governo del calcio inglese in uno dei momenti finanziari più precari della sua storia: la FA ha previsto che le perdite finanziarie stimate a causa del Covid-19 raggiungeranno i 300 milioni di sterline entro il 2024 e ha licenziato 124 membri del personale. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Guardian, la Hewitt si è espressa così sulla crisi del calcio: "Come hanno dimostrato gli eventi degli ultimi mesi, questo è un momento significativo per il calcio inglese, con un chiaro scopo per tutte le parti interessate di garantire la salute a lungo termine del sistema a tutti i livelli".