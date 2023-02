De Zerbi si fa cacciare dall’arbitro nel tunnel: “Non sono in Inghilterra per essere preso in giro” Parole di fuoco di Roberto De Zerbi nel post partita di Brighton-Fulham, perso all’88’. Argomento un direttore di gara non all’altezza e l’incontro infrasettimanale con il capo degli arbitri: “Se vuoi due, tre ore del mio tempo poi devi avere una altro atteggiamento, non con un arbitro privo di personalità”

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo sette risultati utili consecutivi tra Premier e Coppa, il Brighton di De Zerbi crolla in casa 1-0, battuto dal Fulham. Ma per il tecnico italiano la partita è continuata anche dopo il 90°, furioso nei confronti dell'arbitro Darren England considerato non all'altezza della situazione. Per poi scagliarsi direttamente contro Howard Webb, il numero uno degli arbitri inglesi che in settimana ha fatto il giro dei club per parlare con i tecnici: "Ho solo perso tempo" si è sfogato De Zerbi, espulso nel tunnel che portava agli spogliatoi.

Un cartellino rosso a gara abbondantemente conclusa, con l'amarezza di aver perso un match stradominato in cui il Brighton ha sfiorato ripetutamente il gol. Le parate di un superlativo Leno prima, un gol annullato dal VAR a Lamptey poi e, infine, un rigore negato per un fallo evidente non segnalato nemmeno dai responsabili alla moviola hanno condizionato la partita, fino al triste epilogo: il gol all'88' segnato in contropiede dal Fulham con Solomon, al primo tiro in porta dei londinesi.

Il gol annullato dal VAR per fuorigioco

Amarezza e frustrazione totali che hanno fatto esplodere il tecnico italiano che poi ha voluto spiegare il suo stato d'animo dopo che diversi errori arbitrali nelle scorse settimane avevano già visto il Brighton vittima di viste più che clamorose. Malcontento, generale in Premier che mai ha digerito fino in fondo il VAR che avevano scomodato Webb a far visita alle varie squadre. Tra cui il Brighton, con un colloquio a quattro occhi proprio con De Zerbi. Che evidentemente non è servito a cambiare i trend, anzi ha avvelenato ancor più l'ambiente.

Il rigore negato al Brighton che ha fatto infuriare De Zerbi

Roberto De Zerbi ha criticato ferocemente il capo degli arbitri e il direttore di gara, Darren England: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro, penso che non sia un arbitro di buon livello. Penso che l'arbitro non sia all'altezza della Premier, un campionato molto importante. Ma non gli ho detto parolacce, non l'ho insultato" ha spiegato quando gli è stato chiesto il motivo dell'espulsione. "Gli ho solo detto che questa settimana ho avuto un incontro con il suo capo ed evidentemente ho perso tempo: ho perso due ore, tre ore con lui".

Proteste dure, ma senza eccessi, dice De Zerbi che deve ingoiare oltre alla sconfitta beffarda in campo anche un cartellino rosso ritenuto ingiusto: "Non gli ho rivolto parolacce, altri gliele hanno dette. Ho sentito avversari insultarlo e lui non fare nulla: un arbitro senza personalità". Sotto accusa non solo l'episodio del rigore contestato ma anche l'intera gestione del match con i giocatori del Fulham che hanno perso un'infinità di tempo senza che England intervenisse.

"Voglio essere chiaro" ha proseguito nel post gara De Zerbi: "Se vuoi venire da me per fare un incontro va bene, ma se vuoi perdere due ore del mio tempo, del mio lavoro, poi devi dimostrare che ci sarà un atteggiamento diverso in campo. Se tu sei un arbitro e io sono un allenatore e se vuoi migliorare il nostro lavoro ci deve essere un altro atteggiamento. Non voglio parlare di situazioni particolari, se era rigore o altre cose. Parlo solo dell'atteggiamento che non è stato corretto".

Poi, ancora l'ultimo strale verso il capo degli arbitri: "Mi hanno fatto perdere tempo una volta con un incontro inutile, ma non accadrà mai più. Non sono venuto in Inghilterra per farmi prendere in giro e perdere tempo con delle riunioni inutili".