De Paul rischia di saltare i Mondiali con l’Argentina per una denuncia della ex moglie Il centrocampista dell’Atletico Madrid è una delle stelle dell’Argentina, ma rischia di non disputare i Mondiali. De Paul potrebbe non ottenere il visto in Qatar a causa di una denuncia dell’ex moglie.

A cura di Alessio Morra

Rodrigo De Paul, ex calciatore dell'Udinese, è diventato un perno della nazionale dell'Argentina. Centrocampista dal valore indiscusso ha trovato con il c.t. Scaloni la posizione giusta, si muove bene a metà campo riuscendo a coniugare qualità e quantità. De Paul è il metronomo dell'Argentina che dopo aver vinto la Copa America e la Finalissima vuole conquistare i Mondiali il prossimo autunno. Ma il giocatore potrebbe non essere nell'elenco dei convocati. Non perché Scaloni sia pronto a depennarlo o perché abbia subito un serio infortunio. Ma potrebbe saltare l'evento più importante a causa di una denuncia della sua ex moglie.

Il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Tapia, in un'intervista radiofonica ha toccato molti argomenti incluso quello che riguarda De Paul, che a causa delle leggi vigenti in Qatar potrebbe non essere a disposizione di Scaloni. La situazione è semplice da spiegare. In Qatar è vietato l'ingresso a tutti coloro che hanno una causa pendente (ed è vietato pure a chi ha la fedina penale sporca). De Paul un anno fa è stato denunciato dalla ex moglie, Camila Homs, la causa è ancora in essere e pare difficile che possa chiudersi entro novembre, e quindi il calciatore dell'Atletico Madrid fa parte della categoria di persone che non potrebbero entrare in Qatar. L'ex moglie di De Paul chiede una somma milionaria e il processo dovrà definire i beni tra le parti dopo la separazione.

Rodrigo De Paul celebra il successo nella Finalissima di Wembley (contro l’Italia) con Leo Messi.

Tapia è stato molto chiaro a riguardo e ha avvertito sul possibile forfait di De Paul: "Questo è quello che si capisce dai regolamenti FIFA", anche se poi ha cercato di essere rassicurante aggiungendo: "Non è stato ancora stabilito l'importo degli alimenti. Ora è iniziato l'iter del processo di divorzio. Conosco bene De Paul, conosco i suoi sentimenti nei confronti dei bambini, non è un padre che nega ai figli ciò che è dovuto. Credo che tutto si risolverà nel migliore dei modi". Chiudere la contesa è dunque importante per De Paul, che vuole giocare per la prima volta i Mondiali.