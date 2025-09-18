Champions League
video suggerito
video suggerito

De Laurentiis svela il momento più complicato di Conte a Napoli: “Ma non potevo dare quella soddisfazione”

Aurelio De Laurentiis ha parlato a pochi istanti dal fischio d’inizio di Manchester City-Napoli ricordando il momento più difficile vissuto con Conte lo scorso anno, quello relativo alla cessione di Kvara: “Non potevo dargli quella soddisfazione”.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Aurelio De Laurentiis ha parlato alla vigilia della partita che il suo Napoli giocherà contro il Manchester City all'Ethiad Stadium nella prima sfida di Champions League nella fase campionato della competizione. Il patron degli azzurri, parlando ai microfoni di Sky, ha sottolineato l'importanza di avere un allenatore come Antonio Conte capace di trasmettere amore e passione alla squadra trascinando un intero popolo, quello partenopeo.

A convincerlo a restare di fatto è stato il contesto, il progetto, la passione della gente e questo De Laurentiis l'ha raccontato, senza dimenticare che con il tecnico salentino ha vissuto anche un momento non proprio facilissimo, ovvero quello relativo alla cessione di Kvaratskhelia al PSG: "Può darsi anche che Conte si sia inquietato per la mia cessione di Kvara ma non potevo dare questa soddisfazione al giocatore, a suo padre e al suo agente rischiando l'articolo 17 – ha sottolineato il presidente dei partenopei -. A gennaio abbiamo dovuto assolutamente cederlo e così San Gennaro ci ha messo del suo e abbiamo raggiunto questa vittoria con Conte e questi straordinari ragazzi".

Conte e De Laurentiis dopo la vittoria dello Scudetto.
Conte e De Laurentiis dopo la vittoria dello Scudetto.

A prescindere da questo De Laurentiis ha poi parlato di cosa abbia spinto Conte ad accettare il Napoli e sposare il progetto: "È stato molto importante che Antonio abbia assorbito rispetto alle precedenti sue esperienze l'amore e la passione che corre per tutte le vie di Napoli perché io credo che così come Napoli nel ‘700 era la vera capitale europea oggi dal mio punto di vista quando sono a Napoli mi sento un'altra persona".

Leggi anche
Manchester City-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: espulso Di Lorenzo, Conte sostituisce De Bruyne

De Laurentiis elenca tutta le bellezze della città partenopea, della Campania e aggiunge: "Io non voglio fare la pubblicità a quella che è la città più sensazionale in Italia ma questo a Conte credo abbia fatto grande effetto – conclude ancora il patron azzurro sull'argomento -. Poi lui ha saputo rimescolare le carte con tutti gli incidenti che abbiamo avuto". Insomma, oggi il rapporto tra i due è più che positivo specie dopo il magico successo della passata stagione.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Champions
Manchester City-Napoli 0-0: azzurri in 10 per il rosso a Di Lorenzo, Conte toglie De Bruyne
L'Inter si rialza e batte l'Ajax alla prima in Champions: Thuram decisivo con una doppietta
Carnesecchi non basta, troppo PSG per l'Atalanta di Juric: arriva il duro poker al Parco dei Principi
Pandev provoca Chivu: "Soddisfatto del mercato?". La risposta fa ridere tutti e cita Mourinho
Perché Oliver prima dà poi toglie il rigore a Thuram: il VAR gli mostra un fallo che non aveva visto
Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: "Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views