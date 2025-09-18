De Laurentiis svela il momento più complicato di Conte a Napoli: “Ma non potevo dare quella soddisfazione”

Aurelio De Laurentiis ha parlato alla vigilia della partita che il suo Napoli giocherà contro il Manchester City all'Ethiad Stadium nella prima sfida di Champions League nella fase campionato della competizione. Il patron degli azzurri, parlando ai microfoni di Sky, ha sottolineato l'importanza di avere un allenatore come Antonio Conte capace di trasmettere amore e passione alla squadra trascinando un intero popolo, quello partenopeo.

A convincerlo a restare di fatto è stato il contesto, il progetto, la passione della gente e questo De Laurentiis l'ha raccontato, senza dimenticare che con il tecnico salentino ha vissuto anche un momento non proprio facilissimo, ovvero quello relativo alla cessione di Kvaratskhelia al PSG: "Può darsi anche che Conte si sia inquietato per la mia cessione di Kvara ma non potevo dare questa soddisfazione al giocatore, a suo padre e al suo agente rischiando l'articolo 17 – ha sottolineato il presidente dei partenopei -. A gennaio abbiamo dovuto assolutamente cederlo e così San Gennaro ci ha messo del suo e abbiamo raggiunto questa vittoria con Conte e questi straordinari ragazzi".

Conte e De Laurentiis dopo la vittoria dello Scudetto.

A prescindere da questo De Laurentiis ha poi parlato di cosa abbia spinto Conte ad accettare il Napoli e sposare il progetto: "È stato molto importante che Antonio abbia assorbito rispetto alle precedenti sue esperienze l'amore e la passione che corre per tutte le vie di Napoli perché io credo che così come Napoli nel ‘700 era la vera capitale europea oggi dal mio punto di vista quando sono a Napoli mi sento un'altra persona".

De Laurentiis elenca tutta le bellezze della città partenopea, della Campania e aggiunge: "Io non voglio fare la pubblicità a quella che è la città più sensazionale in Italia ma questo a Conte credo abbia fatto grande effetto – conclude ancora il patron azzurro sull'argomento -. Poi lui ha saputo rimescolare le carte con tutti gli incidenti che abbiamo avuto". Insomma, oggi il rapporto tra i due è più che positivo specie dopo il magico successo della passata stagione.