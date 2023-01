David Beckham costretto a scappare tra i cespugli alla partita di Romeo: era stato accerchiato Beckham costretto alla fuga durante la gara di debutto del figlio Romeo col Brentford B: lo Spice Boy viene assalito dai fan e deve scappare tra i cespugli presenti vicino alla tribuna.

A cura di Vito Lamorte

Da qualche giorno è iniziata l'avventura di Romeo Beckham al Brentford e il figlio d'arte ha fatto subito il suo esordio con la seconda squadra delle Bees. Nell'angolo più lontano di Park View Road, con la pioggia battente e un impianto dilettantistico si è giocato il terzo turno della London Senior Cup tra Brentford e l'Erith & Belvedere: tra gli spettatori c'era anche David Beckham, che si è intrufolato tra i fan di casa per osservare la prima apparizione di suo figlio nel calcio inglese.

Il volto dello Spice Boy era nascosto sotto un cappuccio e un cappello ma dopo il primo sguardo che ha catturato la presenza di uno dei calciatori più forti della storia d'Inghilterra, per l'ex calciatore del Manchester United non c'è stato più nulla da fare e la sua serata si è rivelata più complicata del previsto.

Più 500 persone ha pagato 5 sterline per poter assistere al match ma la vera attrazione era in tribuna e non in campo.

David Beckham è stato circondato in pochissimo tempo da centinaia di persone che gli chiedevano una foto ma dopo aver esaudito le richieste di alcuni l'attuale presidente dell'Inter Miami non è più riuscito a sopportare questa attenzione.

L'ex capitano dell'Inghilterra ha provato la fuga dalla tribuna, scavalcando una staccionata di legno e guadando alcuni cespugli spinosi per riuscire a lasciarsi alle spalle la folla di fan. La grande fuga di David è stata un successo poiché nessuno è riuscito ad individuarlo nei minuti successivi e dopo la gara ma non è chiaro quale sentiero abbia percorso per evitare di nuovo i tifosi.

Anche se non ha segnato, Romeo ha svolto un ruolo chiave per aiutare la sua squadra a vincere 3-2: un prova ordinata e che lascia ben sperare per il suo prossimo futuro. Era trascorsa quasi un'ora e il Brentford B era in svantaggio per 2-1 quando Beckham Jr è entrato per la sua prima volta in campo con la maglia delle Bees.

Un esordio tutto sommato positivo ma che David Beckham ricorderà sicuramente molto più del figlio.