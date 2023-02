Dani Alves telefona alla moglie dal carcere, parla col cuore in mano: “Ti amo, non voglio perderti” I media spagnoli raccontano della conversazione avvenuta tra l’ex calciatore, attualmente detenuto, e la moglie, sconvolta per la vicenda giudiziaria che ha investito il marito e per il tradimento subito. Lui le ha fatto un’ultima richiesta.

Dani Alves e Joana Sanz, un’immagine di tempo che non c’è più: quando la coppia era felice.

Una telefonata fatta con il cuore in mano con la promessa, appena possibile, di guardarsi negli occhi e prendere una decisione sul loro matrimonio. Dani Alves è stato arrestato e mandato in carcere senza cauzione per un'accusa di stupro che avrebbe commesso nel bagno di una discoteca a Barcellona. Sua moglie, Joana Sanz, sconvolta dalla notizia e dall'evoluzione del caso (con tanto di dettagli emersi dopo gli interrogatori della presunta vittima) ha fatto sapere di voler chiedere il divorzio.

Leggere sui giornali del tatuaggio sul pube del marito – particolare citato dalla donna di 23 anni nella deposizione resa agli inquirenti – è stato angosciante. Leggere la narrazione della querelante e l'incoerenza delle versioni fornite dal marito è stato anche peggio: prima ha negato di conoscere la giovane poi ha ammesso di averla incontrata e che il rapporto consumato era stato consensuale.

In buona sostanza, Joana ha appreso nella maniera più cruda del tradimento che aveva subito per quell'avventura che risale al 30 dicembre e del tentativo di tenerle tutto nascosto. Tutta la vicenda l'ha ferita profondamente, al punto da cancellare dal proprio profilo Instagram buona parte delle immagini nelle quali c'era anche lui.

La modella ha sposato il calciatore nel 2017, dal loro matrimonio non sono nati figli.

Il giocatore, che oltre alla grave imputazione deve fare fronte anche alla causa intentatagli dal Club Pumas e alla fuga degli sponsor, ha contattato la consorte. Il suo è l'estremo tentativo di salvare quel che resta del loro rapporto, dell'unione sancita con le nozze celebrate nel 2017.

È un brutto momento per la modella che dal 2016 condivide un pezzo di vita con l'ex Barça: la vicenda giudiziaria che ha investito Dani Alves si accompagna al dolore per la morte della madre avvenuta di recente. "Ho perso i due pilastri della mia vita", disse in un post sui social prima chiarendo quanto fosse devastata dalla situazione e chiedendo rispetto per i suoi sentimenti. "Sì, lei sa sorridere mentre sente rompersi dentro", ha aggiunto in una frase pubblicata in una storia su Instagram.

La frase condivisa sui social dalla moglie di Dani Alves, Joana Sanz.

La tentazione di imporre una cesura netta con il marito, tagliare i ponti e lasciare che siano gli avvocati a occuparsi della parte burocratica è forte. Durante la trasmissione spagnola su TeleCinco, "El Programa de Ana Rosa", la giornalista Leticia Requejo ha menzionato informazioni riservate (e attendibili secondo quanto divulgato) sulla reale condizione del rapporto tra l'ex blaugrana e la moglie. Non si vedono da quasi un mese, da quando lui è finito dietro le sbarre. Ma ci sarebbe stata una telefonata dal carcere durante la quale i due si sarebbero parlati di nuovo.

Cosa si sono detti nella conversazione? "È durata pochissimo – ha ammesso la giornalista -. Dani Alves le ha detto di essere al corrente della sua volontà di divorziare ma che non vuole perderla e la ama moltissimo".

Nella replica la moglie non avrebbe dato rassicurazioni di alcun tipo, né ammesso di aver cambiato idea rispetto alla determinazione di separarsi ma vuole incontrare il marito faccia a faccia e ascoltarlo mentre le racconta, guardandola negli occhi, cosa è successo veramente.

Quando potrebbe avvenire l'incontro? Non adesso, non in prigione anche perché il marito non può ricevere visite date le accuse. "È disposta ad attendere che esca", ha aggiunto Requejo. Lui le avrebbe chiesto di non abbandonarlo, di non lasciarlo solo in questo momento.