Dani Alves provato dal carcere, è tormentato da una cattiva sensazione: "Per me è finita" Il calciatore è sotto processo per violenza sessuale, un detenuto che ha trascorso con lui gli ultimi mesi dietro le sbarre rivela cosa ha confidato. "Crede di non aver scampo. Si sente solo".

"Per me è finita, non ho molte speranze". Una voce dal carcere racconta come Dani Alves ha affrontato (e sta affrontando) il periodo delle detenzione e come si sente adesso che è sotto processo. In aula si presenta sempre vestito con un indumento bianco, quasi a voler urlare la propria innocenza rispetto all'accusa di violenza sessuale. Ma non gli basterà per convincere i giudici che, almeno finora, hanno ritenuto credibile la deposizione della donna che lo ha accusato di averla stuprata nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona.

"Sa di aver perso tutto… È tormentato da una brutta sensazione, sente dentro di sé che può trascorrere altri dieci anni qui. Il processo lo considera perduto, è convinto che nessuno gli crederà", sono le parole di un detenuto che ha raccontato a un programma sudamericano come il calciatore brasiliano, oggi 40enne, sta trascorrendo uno dei momenti più delicati della sua vita.

Il calendario delle udienze adesso scandisce le sue giornate. La strategia adottata dalla difesa verte essenzialmente su un fattore: quella sera non era in sé, ma ubriaco abbastanza da non capire cosa stava facendo. Solo così può sperare in una sentenza meno grave, dai 3 ai 6 anni rispetto alla forbice di 9/12 che rischia tenendo conto delle richieste prefigurate da accusa e Procura.

"La verità è che si sente solo – ha ammesso a Espejo Publico il detenuto che con il giocatore ha condiviso gli ultimi 6 mesi di carcere -. Ed è passato dall'essere un idolo a un uomo che non vuole nessuno intorno a sé". L'ex Barça vede il suo mondo finire in pezzi e il terreno sgretolarsi sotto i piedi. È convinto che scivolerà all'inferno e che quello vissuto fino a questo momento sia solo l'anticamera di altro. "Sua madre e sua sorella non sono qui da un po'… E sua moglie viene raramente, solo in alcuni fine settimana".

Della routine dietro le sbarre se n'è fatta una ragione. È lì da un anno. In cuor suo è come abituarsi già a qualcosa che, nel giro di un mese al massimo, gli piomberà addosso. E gli farà ancora molto male, più ancora della crisi finanziaria che lo ha investito.

"Quando è entrato siamo rimasti tutti scioccati. Mangiava poco e parlava poco, ma ora si è ambientato. Ci compra delle cose allo spaccio . È sempre vestito di nero, si sveglia alle 7 del mattino, passa la conta, fa colazione e va subito nel patio a fare sport. Non studia né fa altro. Dato che è solo nella cella, ne approfitta per pensare alla sua situazione e trascorre il tempo a guardare la tv". Triste, solitario y final.