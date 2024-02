Dani Alves ha sperperato una fortuna da 50 milioni: quanto gli rimane oggi sul conto in banca L’avvocato di Dani Alves nel corso del processo al suo assistito ha fatto il punto della situazione economica non più brillante del calciatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Continuano ad emergere retroscena sull'udienza dinanzi all'Alta Corte di Dani Alves, a processo per stupro. L'ex esterno di Barcellona, PSG, Juventus e nazionale brasiliana, che è tornato a farsi vedere in pubblico dopo un anno dietro le sbarre, sta vivendo un momento "complicato" anche a livello economico a detta della sua legale. Quest'ultima infatti ha voluto chiarire la posizione del suo assistito.

La strategia difensiva è incentrata sul tentativo di far ridurre la pena a cui potrebbe andare incontro Dani Alves che rischia dai 9 ai 12 anni di prigione, per la violenza sessuale sulla ragazza 23enne. Quest'ultima dal canto suo nella deposizione di ieri ha rivelato particolari scabrosi. L'ex calciatore, secondo più titolato della storia, dovrà testimoniare l'ultimo giorno del processo, e provare a cercare di rendere la sua posizione meno complicata.

Se infatti la donna ha confermato la versione dei fatti già ribadita in più occasioni, con il sostegno di numerose prove, Dani Alves dovrà cercare di non incappare in contraddizioni dopo aver dato cinque versioni diverse. Basti pensare che il brasiliano è passato dal dire di non aver avuto contatti con la presunta vittima nella discoteca di Barcellona, ad ammettere i rapporti non svelati poi per non rovinare il suo matrimonio.

Il suo avvocato Ines Guardiola, secondo Mundo Deportivo ha rivelato oggi che la situazione economica di Dani Alves è profondamente cambiata rispetto al passato. Il patrimonio di 50 milioni di euro, accumulato in carriera è un ricordo. Infatti al momento, l'ex terzino ha un debito di poco meno di 500mila euro con il Tesoro, quasi 150mila euro vincolati e bloccati in banca, e un saldo bancario di poco più di 65mila euro.

Un tracollo vero e proprio dunque considerando i contratti spesso molto ricchi che avevano permesso a Dani Alves di mettere da parte un tesoretto importante. Secondo Marca, il suo ultimo contratto importante con UNAM Pumas gli ha permesso di incassare 300mila euro al mese, dopo gli emolumenti percepiti in Catalogna. Però le cose nell'ultimo anno sono andate allo sfascio, con le sue società di rappresentanza, moda e consulenza sportiva andate a rotoli, con richieste di risarcimento arrivate di più parti.

Sfortunata anche la sua avventura nel mondo della ristorazione, con una catena di ristoranti Alquimia Fogo, che ha dovuto chiudere con l'arrivo della pandemia di COVID-19. E ora potrebbe anche essere condannato a pagare un risarcimento di 150.000 euro al suo accusatore.