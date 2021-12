CSKA Sofia-Roma dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN: canale, streaming e formazioni La Roma gioca a Sofia la sesta e ultima partita della fase a gironi di Europa Conference League. La partita è in programma alle ore 18:45 e sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su TV8, oltre che su Sky e DAZN. Leggero turnover per i giallorossi.

La Roma si gioca a Sofia le ultime possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa Conference League

Alle 18:45 la Roma sfida a Sofia il Cska la sesta e ultima partita della fase a gironi di Europa Conference League, partita fondamentale per il primo posto nel girone C. Il match è in programma oggi, giovedì 9 dicembre, alle ore 18:45 e sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming su Sky e Dazn.

La squadra di José Mourinho è già qualificata al turno a eliminazione diretta ma chiudere al primo posto nel gruppo C permetterebbe ai capitoli l'accesso diretto agli ottavi, evitando i sedicesimi di finale. I giallorossi, però, non solo devono battere il Cska Sofia ma devono anche sperare in una sconfitta dei norvegesi del Bodø/Glimt (primo a 11 punti).

Mourinho non dovrebbe cambiare la sua formazione tipo. Torna disponibile Abrham dopo la squalifica e il centrocampo sembra confermato con Karsdorp, Cristante, Veretout e Vina. In attacco Abrham e Zaniolo. Ampio turnover per i padroni di casa che, già eliminati dalla competizione, schierano le seconde linee.

Partita : Cska Sofia-Roma

: Cska Sofia-Roma Quando si gioca : 9 dicembre 2021

: 9 dicembre 2021 Dove si gioca : Stadio dell'Esercito Bulgaro, Sofia

: Stadio dell'Esercito Bulgaro, Sofia Orario: 18:45

18:45 Canale TV : Sky, TV8

: Sky, TV8 Diretta streaming : Sky Go, Now, Tim Vision DAZN, Tv8

: Sky Go, Now, Tim Vision DAZN, Tv8 Competizione: Europa Conference League, 6ª giornata

Dove vedere Cska Sofia-Roma di Conference League in TV in chiaro su TV8

Dove vedere in diretta TV Cska Sofia-Roma? La partita dei giallorossi verrà trasmessa su TV8 in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo (canale numero 8 del digitale terrestre). Gli abbonati a Sky, invece, potranno assistere all'incontro in pay per view sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara verrà trasmessa (sempre per abbonati) anche sulla piattaforma DAZN: in questo caso per vederla sul piccolo schermo si potranno utilizzare una smart tv compatibile con la app oppure un televisore comune che sia adattabile al Timvision Box, a una console PlayStation 4-5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un device quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Cska Sofia-Roma, dove vederla in diretta streaming

Dove vedere in diretta streaming la partita Cska Sofia-Roma? Utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, tablet, smartphone) gli utenti abbonati potranno assistere al match attraverso la app di DAZN, collegandosi a Sky Go oppure sintonizzandosi su Now, il servizio streaming on demand di Sky, se in possesso del Pass Sport che permette la visione dell'evento desiderato. Ulteriore opzione: collegarsi allo streaming online del canale TV8.

Le probabili formazioni di Cska Sofia-Roma di Conference League

A Sofia contro un Cska che è già fuori da giochi (ultimo in classifica) la Roma tenta il colpo in trasferta da tre punti che può valere il primato nel girone C di Conference League. Ampio turnover tra le fila dei padroni di casa che considerano l'impegno di Coppa come un match da "onor di firma" mentre tra le fila dei giallorossi Mourinho non apporterà cambi sostanziali rispetto alle scelte del campionato. Tra i pali dovrebbe esserci Rui Patricio. Davanti a lui la difesa a 3 composta da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo toccherà a Veretout e Cristante il ruolo di lotta e di governo con Karsdorp e Vina sugli esterni. A Mkhitaryan il ruolo di trequartista alle spalle delle punte Abraham e Zaniolo. In alternativa è ipotizzabile un cambio di modulo (tridente alle spalle di Abraham) con inserimenti di Carles Perez e Zalewski ai fianchi dell'armeno, Villar al fianco di Cristante.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Mazikou, Galabov, Mattheij, Turitsov; Wildschut, Lam, Muhar, Yomov; Carey, Krastev. Allenatore: Mladenov.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan; Abraham, Zaniolo. Allenatore: Mourinho.

Roma in Conference League: classifica e cosa serve per qualificarsi agli ottavi

La classifica del Gruppo C vede attualmente il Bodo primo a 11 punti, seguito dalla Roma a 10. Chiudono Zorya a 6 e Cska Sofia a 1. Contro la squadra bulgara, oramai matematicamente eliminata dalla competizione, la Roma può lottare per il primo posto del girone che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi.

La Roma deve necessariamente vincere contro il CSKA Sofia e deve sperare che il Bodo Glimt vinca o pareggi contro lo Zorya.