Azimut Benetti. Modello "grande" della lunghezza di 35 metri. Il costo? Tenetevi forte… circa 12 milioni di euro, salvo tasse e personalizzazioni o richieste particolari. È su questo gioiello della navigazione che Cristiano Ronaldo ha deciso di trascorrere un po' di riposo assieme alla compagna, Georgina Rodriguez. Subito dopo la gara col Sassuolo, approfittando della giornata libera concessa dalla Juventus alla squadra, CR7 non ci ha pensato due volte portando con sé la donna, madre dei suoi figli, alla quale ha dedicato un messaggio dolcissimo. "Realizza i tuoi sogni sempre con una compagnia speciale", ha scritto il campione portoghese su Instagrama margine della foto che lo ritrae accanto alla sua metà, sorridente e abbracciato. Non c'è modo migliore per lasciarsi alle spalle i cattivi pensieri del mezzo passo falso contro gli emiliani e "preparare" la sfida di lunedì sera contro la Lazio. Una gara cruciale, da vincere a tutti i costi.

A bordo dello yacht extra-lusso c'è tutto quel che serve per concedersi assoluto relax per una vacanza full immersion con le sfumature del mare, dall'azzurro al cobalto, che s'intrecciano con quelle del sole al tramonto. Dalle Cinque Terre alla Versilia, la scia lasciata dal veicolo non è passata inosservata. E c'è chi come Mehdi Benatia, ex bianconero, gli ha rivolto anche uno sfotto': "Quello yacht è troppo piccolo per te, fratello". Del resto, è stato lo stesso calciatore a condividere sui social momenti della sua giornata trascorsa con Georgina.

A completare il quadretto da Libro Cuore anche un post su Instagram di Georgina. Abbronzatissima e fasciata in un abito rosso fuoco, serve una pietanza molto ricercata a Ronaldo. "Buon appetito amore mio", la frase con la quale ha scelto di accompagnare quel tenero quadretto familiare. Il calciatore juventino è soltanto l’ultimo di una serie di personaggi molto noti che in questa estate anomala ha scelto la riviera ligure per le proprie vacanze. Prima di lui lo hanno fatto anche Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi.