Cristiano Ronaldo esulta al gol di Mané, ma non gli credono: “Sta fingendo, voleva che perdessero” Non tutti hanno creduto alla sincerità dell’esultanza di Cristiano Ronaldo, che non giocava in quanto squalificato, al gol del compagno Sadio Mané nel match tra Al Nassr e Al Hazm. L’ego smisurato del portoghese alla base dei commenti dei tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo è stato assente nel match di campionato che il suo Al Nassr ha pareggiato 4-4 contro l'Al Hazm, ultimo in classifica della Saudi Pro League. Un risultato deludente, vista la disparità di valori in campo e il fatto che la formazione del 39enne portoghese giocava in casa. Adesso diventa davvero difficile ipotizzare una rimonta sull'Al Hilal capolista, che ha 6 punti di vantaggio (e una partita in meno) quando mancano 12 giornate alla fine. Ronaldo è diventato virale sui social dopo il match per un paio di video che lo hanno ritratto in reazioni emotive, in uno dei quali è stato giudicato non sincero.

Cristiano Ronaldo in tribuna nel match tra Al Nassr e Al Hazm

Il cinque volte Pallone d'Oro era seduto in tribuna al King Saud University Stadium per via della squalifica ricevuta dal Comitato disciplinare ed etico della Federcalcio saudita in seguito al gesto volgare, giudicato "immorale", che aveva rivolto ai tifosi avversari nella partita precedente contro l'Al Shabab. Nel match contro l'Al Hazm, Ronaldo è stato fatto oggetto dei cori affettuosi dei propri sostenitori al 7′, il minuto corrispondente al suo numero di maglia: è salito alto il suo nome e lui ha ringraziato quasi commosso.

Nessun dubbio in questo caso sulla sincerità della sua reazione: CR7 ha toccato con mano e apprezzato quanto gli vogliano bene i tifosi dell'Al Nassr. Del resto anche quest'anno il bomber di Madeira viaggia su medie spaziali: 22 gol e 9 assist in 24 partite di campionato, 5 gol e un assist nella Champions League asiatica. Un campione col suo ego non può che essere contento nel vedere il livello di idolatria di cui gode in Arabia.

Quello stesso ego che ha fatto mettere in dubbio la veridicità di un'altra reazione di Ronaldo, avvenuta in pieno recupero, quando al 94′ Sadio Mané ha messo a segno il gol del 4-3, che sembrava aver chiuso definitivamente la pratica (invece sarebbe poi arrivata la rete del 4-4 finale, addirittura al nono minuto di recupero). Quando il senegalese ha segnato, le immagini hanno mostrato Cristiano esultare, mettendosi prima le mani nei capelli e poi facendo il pugnetto.

I commenti al video si sono divisi tra chi ha elogiato lo spirito di squadra del portoghese e chi invece non gli ha minimamente creduto. "Sta fingendo", "Nel profondo sappiamo che desiderava che perdessero" sono stati alcuni dei messaggi velenosi sul conto dell'ex Real e Juve, volendo sottolineare la sua volontà di rimarcare il proprio status di indispensabile.