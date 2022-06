Cristiano Ronaldo dedica la doppietta alla madre, che non trattiene le lacrime e si commuove Grande protagonista in Portogallo-Svizzera di Nations League, Cristiano Ronaldo ha dedicato i suoi gol alla madre, Dolores, che non trattiene le lacrime in tribuna.

A cura di Alessio Morra

Il Portogallo passata la paura dei playoff (beati loro che li hanno superati) si sta divertendo in Nations League. Dopo il pari agguantato contro la Spagna, in casa ha sconfitto per 4-0 la Svizzera. Ovviamente tra i protagonisti c'è stato Cristiano Ronaldo, che ha dedicato la doppietta alla madre, che in tribuna si è sciolta e non ha trattenuto le lacrime.

Un'altra serata di gloria, l'ennesima della carriera per CR7 che è stato protagonista nel poker alla Svizzera, la Nazionale che ha preceduto l'Italia nel girone di Qualificazione a Qatar 2022. Una partita che lancia i portoghesi in Nations League. 4-0. Un punteggio netto. William Carvalho apre le danze dopo un quarto d'ora. Poi tocca a Ronaldo, che contro la Spagna era partito in panchina. Cristiano realizza una doppietta, va a segno al 35′ e al 39′. Uno – due micidiale, il Portogallo ipoteca la partita. Ronaldo aumenta il suo bottino in nazionale, sale a 117 gol in 188 partite.

L'attaccante del Manchester United dopo aver fatto la cosa che gli riesce meglio e cioè segnare, guarda la madre e gli dedica il gol. Mamma Dolores si emoziona e non trattiene le lacrime, che finiscono in mondovisione. Un momento bello, di tenerezza familiare, considerato anche Cristiano Ronaldo è molto legato alla madre che ha tirato su tutta la famiglia e che ha sofferto anche di seri problemi di salute.

Nella ripresa è arrivato il 4-0 di Cancelo che ha reso rotondissimo il risultato, mentre contemporaneamente la Spagna non è andata oltre il 2-2 con la Repubblica Ceca, che ora comanda il girone di Nations League in tandem con il Portogallo, che sfiderà i cechi la prossima settimana.