video suggerito

Cremonese-Juve Stabia playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale TV Cremonese-Juve Stabia è la partita di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B: la gara dello stadio Zini decreterà una delle finaliste dopo il 2-1 dell’andata per i campani. Si giocherà oggi, domenica 25 maggio, alle ore 17:15. Dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultime news sulle formazioni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cremonese e Juve Stabia si sfidano nella partita di ritorno delle semifinali dei playoff della Serie B 2024-2025: la gara dello stadio Giovanni Zini di Cremona tra le squadre di Giovanni Stroppa e Guido Pagliuca si giocherà oggi, domenica 25 maggio, alle ore 17:15. Diretta tv e streaming su DAZN.

Il match di andata ha visto le Vespe vincerà per 2-1 grazie ai gol di Pierobon e Adorante che hanno fatto fare un passo in avanti ai campani ma Johnsen ha tenuto aperto ogni tipo di gioco in vista del return match. Alla fine dei 180′ in caso di parità tra le due compagni, si valuterà la differenza reti e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra che ha avuto un posizionamento migliore in classifica nella Regular Season. In quel caso avrebbe la meglio la Cremonese, che ha chiuso al quarto posto rispetto alla Juve Stabia quinta.

Partita: Cremonese-Juve Stabia

Dove: stadio Giovanni Zini, Cremona

Quando: domenica 25 maggio 2025

Orario: 17:15

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie B 2024-2025, semifinale di ritorno playoff

Dove vedere Cremonese-Juve Stabia in diretta TV

Cremonese-Juve Stabia valida per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di accedere all'app presenti su smart tv di ultima generazione e guardare il match sintonizzandosi alla finestra dedicata all'evento.

Cremonese-Juve Stabia: dove vederla in diretta streaming

La gara tra le squadre di Stroppa e Pagliuca si potrà seguire anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo sarà possibile per gli abbonati accedere attraverso collegamento al sito di DAZN o all'app scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Cremonese-Juve Stabia, le probabili formazioni

Stroppa si affida a De Luca e Johnsen in attacco, con Collocolo, Castagnetti e Vandeputte che proveranno a far girare la squadra fin dai primi minuti. Pagliuca con il trio offensivo formato da Piscopo, Candellone e Adorante.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Vandeputte, Castagnetti, Azzi; De Luca, Johnsen. All. Stroppa.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Andreoni; Piscopo, Candellone; Adorante. All. Pagliuca.