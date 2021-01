La Cremonese ha esonerato Pierpaolo Bisoli dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato. Una prima parte di stagione deludente che vede i grigiorossi al quartultimo posto e invischiati nella zona playout dopo la sequenza di risultati negativi. Ecco perché – come si apprende dal comunicato ufficiale – la dirigenza ha deciso di sollevare il tecnico dall'incarico, chiamando al suo posto Fabio Pecchia.

U.S. Cremonese – si legge nella nota – comunica che il signor Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi.

La realtà delle cifre è molto chiara: i numeri non dicono tutto ma bastano a raccontare buona parte delle difficoltà incontrate finora dalla formazione lombarda. La media punti raccolta finora (17 incontri) è di 0.88 a partita frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte (15 gol fatti, 23 subiti).

Toccherà a Fabio Pecchia invertire la rotta da subito, a partire dalla prossima partita contro il Pescara (17 gennaio). L'ex centrocampista (ha indossato le maglie di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna) è reduce dalla stagione alla guida della Juventus Under 23 con la quale ha conquistato la Coppa Italia di categoria.

U.S. Cremonese – si legge ancora nel comunicato ufficiale pubblicato sito della società – comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia. Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23.