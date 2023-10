Cosa rischiano i calciatori e i club per l’omessa denuncia nel caso scommesse Dalle chat di Fagioli è emerso anche il nome di Bonucci che non avrebbe scommesso ma sarebbe stato a conoscenza del problema del suo ex compagno. Cosa rischiano i calciatori e i club per l’omessa denuncia.

A cura di Marco Beltrami

Quali sono i calciatori che hanno scommesso, e quali in particolare su partite di calcio (ed eventualmente della loro squadra)? Quali quelli che invece erano a conoscenza di colleghi e compagni scommettitori? La Procura di Torino sta cercando di fare chiarezza sull'ultimo scandalo che ha travolto il calcio italiano, e che vede per ora coinvolti come indagati Fagioli, Zaniolo e Tonali. Il cerchio rischia di allargarsi, con Fabrizio Corona pronto ad anticipare altri nomi, oltre a quello di Zalewski.

Nel frattempo nelle chat di Fagioli è sbucato anche Leonardo Bonucci, che però non sarebbe coinvolto nelle puntate. Il difensore ex Juve attualmente all'Union Berlino sarebbe stato a conoscenza del "problema" di Fagioli. Cosa succede in questi casi? Si può parlare di rischio di omessa denuncia e quali sono le sanzioni eventuali della giustizia sportiva?

Bisogna innanzitutto fare un distinguo. Per ora non si può parlare di illecito sportivo, in quanto per ora non si è fatto riferimento a possibili alterazioni di match, ma solo di scommesse sulle partite (Fagioli e Tonali avrebbero ammesso di averlo fatto, mentre Zaniolo afferma di aver giocato solo su blackjack e poker). In questo caso i protagonisti delle puntate rischierebbero una squalifica non inferiore a tre anni e un ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. Provvedimento destinati a ridursi in caso di patteggiamenti e autodenunce.

Bisogna poi considerare le sanzioni per quei tesserati, e dunque dirigenti, tecnici e calciatori che sarebbero venuti meno all'obbligo di denuncia. Stiamo parlando di coloro i quali non avrebbero denunciato quei tesserati protagonisti di violazioni al divieto delle scommesse. Potrebbe essere questo eventualmente il caso in cui si appurasse che Bonucci sapeva delle scommesse di Fagioli, come sembrerebbe. Cosa prevede l'omessa denuncia?

Il regolamento in questo caso parla chiaro: "I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00". Dunque nessuna sanzione per i club.

Ovviamente il quadro cambierebbe in caso di illecito sportivo ovvero nel caso in cui si verificasse che attraverso le scommesse si arrivasse in qualche modo "ad alterare lo svolgimento di una gara". In questo caso le pene per l'omessa denuncia sarebbero più gravi: "I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00".

Le società in questa situazione non rischierebbero nulla a meno che non si dimostrasse che un "coinvolgimento" dei massimi dirigenti. In questo caso il quadro potrebbe cambiare con sanzioni molto più pesanti.