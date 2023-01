Corpo a corpo violentissimo tra Savic e Ferran Torres, è calcio ma sembra wrestling: espulsi Surreale rissa tra Savic e Ferran Torres durante Atletico Madrid-Barcellona: i due danno vita ad un improvvisato incontro di wrestling sul prato del Wanda Metropolitano, l’arbitro li espelle entrambi.

A cura di Michele Mazzeo

Brutto episodio nel match della 16ª giornata della Liga tra Atletico Madrid e Barcellona che ha visto i catalani imporsi per 1-0 grazie al gol di Dembelé e allungare così in vetta alla classifica approfittando dell'inaspettata caduta del Real Madrid in casa del Villarreal. Nei minuti finali dell'incontro del Wanda Metropolitano infatti il difensore dei Colchoneros Stefan Savic e l'attaccante dei blaugrana Ferran Torres hanno dato vita ad una concitata colluttazione che ha portato l'arbitro Munuera Montera ad espellere entrambi.

Finiti a terra dopo essersi contesi un pallone a centrocampo i due, quando si era da poco entrati nel recupero, hanno messo in scena un qualcosa che raramente si vede sui campi di calcio: mentre la palla è ormai lontana e l'azione sta proseguendo in un'altra zona del terreno di gioco difatti il calciatore del Barça tira i capelli dell'ex centrale di Fiorentina e Manchester City che risponde prendendolo a sua volta per la testa dando così inizio all'indegno spettacolo.

Il difensore montenegrino e il trequartista spagnolo difatti si afferrano vicendevolmente per il collo cominciando quello che è molto più consueto vedere su un ring durante un incontro di wrestling. I due si dimenano per cercare di liberarsi dalla morsa dell'avversario e ricambiano con la stessa moneta appena ne hanno la possibilità. Una volta che entrambi sono riusciti a rimettersi in piedi, due spintoni finali chiudono le ostilità con i due che dunque mettono fine all'imbarazzante corpo a corpo.

A chiudere il discorso ci ha pensato infine il direttore di gara che, aiutato dal quarto uomo che ha assistito a tutta la scena, ha deciso di mandare anticipatamente sotto la doccia i protagonisti di quel surreale improvvisato incontro di wrestling sul prato del Wanda Metropolitano sventolando il cartellino rosso sia per Savic che per Ferran Torres con i quali ora, data la violenza dei colpi scambiatisi dai due calciatori, il giudice sportivo potrebbe non essere così clemente. Per entrambi infatti potrebbe ora arrivare una lunga squalifica.