Cori vergognosi dei tifosi dell’Atletico nel minuto di silenzio: ammutoliti dai fischi dell’Olimpico Il minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto in Marocco e dell’alluvione in Libia è stato rovinato all’Olimpico in occasione di Lazio-Atletico Madrid di Champions dai tifosi spagnoli. Cori contro i biancocelesti e fischi conseguenti del popolo laziale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Brutto gesto da parte dei tifosi dell'Atletico Madrid poco prima del calcio d'inizio della sfida di Champions tra gli spagnoli e la Lazio all'Olimpico. I sostenitori spagnoli accorsi a Roma si sono distinti nel corso del minuto di silenzio imposto dalla Uefa per ricordare le vittime del terremoto in Marocco e dell'alluvione in Libia. Un momento solenne che doveva essere rispettato come tale vista l'enorme tragedia che si è consumata. E invece dallo spicchio di stadio occupato dal pubblico spagnolo è arrivato un urlo a dir poco vergognoso.

I sostenitori Colchoneros infatti hanno rovinato quel momento in un Olimpico in rispettoso silenzio, lanciando cori proprio contro i biancocelesti. “Lazio, Lazio vaffan…” si sente dallo spicchio dell'Olimpico occupato dai tifosi spagnoli. Cori che hanno provocato l’ovvia reazione dei sostenitori della Lazio che hanno dovuto fischiare per coprire gli insulti, ma così facendo reso loro malgrado ancora meno gradevole la situazione legata a quello che in origine era un solenne minuto di silenzio e di rispetto.

I tifosi della Lazio erano in silenzio così come tutto l'Olimpico in rispetto del momento assolutamente solenne. Il pubblico spagnolo accorso a Roma per sostenere la squadra di Simeone ha così pensato bene di sfruttare quell'unico momento di silenzio dello stadio per farsi sentire e rivolgere cori irrispettosi nei confronti dei tifosi avversari. Cori che si dovevano assolutamente evitare proprio perché lanciati in un momento poco opportuno in cui si andavano a ricordare le vittime di due tragedia che hanno scorso il mondo intero.

Il popolo biancoceleste ha dunque risposto a quei cori con fischi fortissimi proprio con l'obiettivo di coprire quei cori degli spagnoli. Il resto dello stadio ha invece pensato bene di chiudere subito il discorso facendo partire un lungo applauso proprio per mettere a tacere sia i tifosi dell'Atletico Madrid sia i fischi che rischiavano di essere fraintesi. E infatti sui social sono tanti i tifosi della Lazio che stanno spiegando come il caos si sia generato per il momento poco opportuno dei sostenitori spagnoli di far partire un coro proprio durante un minuto di silenzio.