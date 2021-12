Coppa Italia in TV oggi e stasera su Mediaset: dove vedere Genoa-Salernitana e Udinese-Crotone, diretta su Italia 1 Martedì 14 dicembre: le partite di Coppa Italia oggi in programma in TV e in diretta streaming. Alle 15 Venezia-Ternana, alle ore 18 Udinese-Crotone, mentre alle 21 si gioca Genoa-Salernitana. Tutte le partite saranno trasmesse da Italia 1.

A cura di Alessio Morra

Martedì 14 dicembre: le partite di Coppa Italia in programma oggi in TV e in diretta streaming. Dopo quasi quattro mesi torna la Coppa Italia. Si disputano in questa settimana le partite dei sedicesimi di finale. Le vincenti degli incontri accederanno direttamente agli ottavi di finale, ai quali sono già qualificate le teste di serie, che sono le prime otto classificate della Serie A della scorsa stagione. Il programma parte oggi martedì 14 dicembre con tre partite e prosegue mercoledì 15 e giovedì 16, l'ultimo confronto in ordine cronologico sarà Sampdoria-Torino, una sfida nobile tra due squadre che hanno vinto spesso in passato la Coppa Italia.

Tutte le partite di Coppa Italia oggi in TV su Italia 1

Il programma della giornata di oggi inizia con Venezia-Ternana. I lagunari sono una delle rivelazioni della Serie A e da favoriti affrontano l'undici guidato da Cristiano Lucarelli, una delle sei squadre di Serie B ancora in corsa. Mentre alle ore 18 alla Dacia Arena l'Udinese ospita il Crotone, terzultimo in Serie B e che ha appena cambiato ancora una volta l'allenatore. La sfida serale è Genoa-Salernitana, che sono due delle ultime tre della classifica di Serie A. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta TV in chiaro su Italia 1.

15:00 – Venezia-Ternana, Italia 1

18:00 – Udinese-Crotone, Italia 1

21.00 – Genoa-Salernitana, Italia 1

Le prossime partite di Coppa Italia: calendario e orari TV

Anche mercoledì 15 dicembre si disputeranno tre partite di Coppa Italia dei sedicesimi di finale, in ordine scenderanno in campo: Verona-Empoli, Cagliari-Cittadella e Fiorentina-Benevento. Mentre giovedì 16 dicembre il programma si chiude con Spezia-Lecce e Sampdoria-Torino.