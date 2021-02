Mercoledì 10 febbraio 2021, le partite di calcio in TV. In Italia tiene banco ovviamente la Coppa Italia con il secondo ritorno di semifinale dopo quello disputato ieri tra Juventus e Inter. In campo alle 20.45 Atalanta e Napoli che si sfideranno per altri 90 minuti di gioco dopo lo 0-0 ottenuto all'andata al ‘Diego Armando Maradona‘. Si gioca a Bergamo al Gewiss Stadium, entrambe le squadre hanno mantenuto intatti i rispettivi sogni di gloria per raggiungere la finale del torneo nazionale. Il Napoli è detentore del trofeo, avendo vinto la finale sulla Juventus nella passata edizione, l'Atalanta ha sfiorato l'impresa nella stagione precedente perdendo, sempre in semifinale, contro la Lazio.

Atalanta – Napoli: Coppa Italia in TV

Atalanta – Napoli è la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia e si disputa alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo dopo che l'andata al ‘Maradona' di Napoli è finita a reti inviolate. Dovendo qualificarsi una delle due squadre, a fine tempi regolamentari, in caso di parità, si andrà ai supplementari e – eventualmente – ai rigori. La partita è trasmessa in chiaro sulla Rai, sul canale Rai Uno ed in contemporanea anche sul canale RaiSport (canale 57). Visibile a tutti senza alcun pagamento, chi vuole può seguire l'incontro anche in streaming. In diretta online basta collegarsi alla piattaforma Rai, RaiPlay, e aprire lo streaming. Anche in questo caso, gratuito e visibile per tutti.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 10 febbraio

19:00 – Reggina-Entella: DAZN (Serie B)

21:00 – Chievo-Reggiana: DAZN (Serie B)

18:30 – Swansea-Manchester City: DAZN (FA Cup)

20:30 – Leicester-Brighton: DAZN (FA Cup)

20:30 – Sheffield Utd-Bristol City: DAZN (FA Cup)

20:45 – Atalanta-Napoli: RAI 1 (Coppa Italia)

21:15 – Everton-Tottenham: DAZN (FA Cup)