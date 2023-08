Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Torino-Feralpisalò e Sampdoria-Sudtirol, canale e orari Ultima giornata di partite per i trentaduesimi di Coppa Italia di lunedì 14 agosto 2023. Alle ore 17:45 Cremonese-Crotone e alle 18:00 Sampdoria-Sudtirol. Chiuderanno alle ore 21:00 Spezia-Venezia e alle 21:15 Torino-Feralpisalò. Tutti gli orari e le informazioni su diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo Twitter di Torino FC.

Ultima giornata di partite dei trentaduesimi di Coppa Italia 2023-2024. Scenderanno in campo lunedì 14 agosto 2023 alle ore 17:45 Cremonese-Crotone, alle ore 18:00 Sampdoria-Sudtirol, alle ore 21:00 Spezia-Venezia e alle ore 21:15 Torino-Feralpisalò. Tutte le gare si potranno vedere in chiaro sulle reti Mediaset in TV e in streaming su Infinity.

Le sfide più attese sono quelle che vedranno il Torino di Juric impegnato con la Feralpisalò, neopromossa in Serie B; e la Sampodoria di Pirlo con la sorpresa della cadetteria della passata stagione, ovvero il Sudtirol di Bisoli. Ad aprire il programma dell'ultima giornata del turno saranno Cremonese e Crotone, che hanno velleità di promozione nei loro rispettivi campionati; e ci sarà grande curiosità anche per lo Spezia di Alvini che ospita il Venezia nella prima uscita stagionale.

Partite Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Ecco il programma del quarto e ultimo giorno di gare valide per i trentaduesimi della Coppa Italia 2023-2024:

ore 17:45 Cremonese-Crotone

ore 18:00 Sampdoria-Sudtirol

ore 21:00 Spezia-Venezia

ore 21:15 Torino-Feralpisalò

Dove vedere Torino-Feralpisalò e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Le gare di Coppa Italia verranno trasmesse sui canali Mediaset e si potranno seguire su quattro orari diversi. Si inizia alle ore 17:45 con Cremonese-Crotone, che si potrà seguire su Mediaset 20 e alle ore 18:00 Sampdoria-Sudtirol trasmessa da Italia Uno. Alle ore 21:00 toccherà a Spezia e Venezia, con diretta su Mediaset 20; mentre chiude tutto il programma alle 21:15 Torino-Feralpisalò, che si potrà vedere in TV su Italia Uno.

Tutte le partite si potranno seguire in streaming è possibile farlo in due modalità: o collegandosi al sito Sportmediaset.it oppure andando sul portale Mediaset Infinity su pc o utilizzando l'app per i dispositivi mobili. In entrambi i casi le partite sono gratuite e in chiaro.