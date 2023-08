Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Genoa-Modena e Udinese-Catanzaro, canale e orari Il programma delle partite di Coppa Italia di oggi venerdì 11 agosto 2023. Alle 17:45 Frosinone-Pisa, alle 18:00 Udinese-Catanzaro, alle 21:00 Genoa-Modena e alle 21:15 Bologna-Cesena. Tutti gli orari e le informazioni su diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Iniziano i trentaduesimi della Coppa Italia 2023/2024 e il tabellone di giornata prevede quattro partite in calendario con quattro orari differenti: alle 17.45 Frosinone-Pisa, alle 18:00 Udinese-Catanzaro, alle 21:00 Genoa-Modena e alle 21.15 Bologna-Cesena. Le gare si potranno vedere in chiaro sulle reti Mediaset in TV e in streaming su Infinity.

Il turno preliminare ha fatto scattare l’edizione numero 77 della coppa nazionale ed è partita la caccia all’Inter che ha vinto le due ultime edizioni. Ad aprire il programma dei trentaduesimi sarà Frosinone-Pisa, con i ciociari di Eusebio Di Francesco che sono tornati in Serie A e vogliono ben figurare anche in coppa. Pochi minuti dopo scenderà in campo l'Udinese in casa contro il Catanzaro mentre in serata il Genoa di Gilardino ospiterà il Modena mentre il Bologna di Thiago Motta se la vedrà col Cesena.

Partite Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Ecco il programma completo delle partite dei trentaduesimi della Coppa Italia:

ore 17:45 Frosinone-Pisa

ore 18:00 Udinese-Catanzaro

ore 21:00 Genoa-Modena

ore 21:15 Bologna-Cesena

Dove vedere Genoa-Modena e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Le partite di Coppa Italia si potranno seguire tutti in chiaro sui canali Mediaset, che ha acquisito i diritti del ‘torneo della Coccarda' per il triennio 2021-2024. La sfida tra Frosinone-Pisa che verrà trasmessa da Mediaset 20 mentre Udinese-Catanzaro si potrà seguire su Italia Uno. Alle ore 21:00 sarà la volta di Genoa-Modena, che si potrà vedere sul 20 e alle 21:15 chiude il derby Bologna-Cesena su Italia Uno.

Tutte le partite si potranno seguire in streaming è possibile farlo in due modalità: o collegandosi al sito Sportmediaset.it oppure andando sul portale Mediaset Infinity su pc o utilizzando l'app per i dispositivi mobili. In entrambi i casi la gara è gratuita e in chiaro.