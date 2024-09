Conte ha sorpreso i tifosi della Juventus con il gesto inatteso che aspettava di fare da 10 anni Alla fine di Juvw-Napoli Antonio Conte ha salutato i tifosi con un lungo giro di campo: è il primo incontro da quando da lasciato i bianconeri dieci anni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Posate le armi dopo la partita Antonio Conte si lascia trascinare dal passato e dai ricordi: Juve-Napoli per lui è stato un momento emozionante non soltanto per il ruolo di grande ex che ricopre, ma soprattutto ha potuto salutare i tifosi bianconeri per la prima volta dopo il suo addio. E nessuno si sarebbe mai aspettato il giro di campo che ha voluto fare per omaggiare ogni settore.

È la prima volta che l'allenatore mette piede allo Stadium da avversario con i tifosi al suo interno: quando era sulla panchina dell'Inter infatti gli stadi erano vuoti a causa del Covid e il ritorno a Torino era stato un po' a metà, senza la possibilità di omaggiare un pubblico che è stato dalla sua parte per sedici anni.

Il giro di campo di Conte dopo Juve-Napoli

Nessuno se lo aspettava, eppure alla fine della partita Conte ha fatto il giro dell'intero Stadium per salutare uno a uno i suoi tifosi. È passato sotto alle tribune e ovviamente anche sotto al settore ospiti dove lo aspettavano i napoletani. Per un momento ha unito tutti e lo stadio, ancora incredulo per il gesto, lo ha ringraziato con un lungo applauso.

Alla vigilia il suo ritorno aveva diviso la tifoseria e anche al momento della lettura delle formazioni il suo nome era stato accolto da qualche fischio dei bianconeri. Eppure alla fine per lui c'è stata un'ovazione gigantesca: passo dopo passo Conte ha ringraziato tutto lo stadio, ritrovando i suoi tifosi per la prima volta dopo l'addio al popolo juventino. Il giro si è fermato alla Curva Sud, il cuore pulsante del tifo della Juve, l'unico settore dal quale erano arrivati i fischi nel pre-partita.

Nelle ultime gite allo Stadium, quando sedeva sulla panchina dell'Inter, non ha avuto la possibilità di lasciarsi andare ai ricordi dato che era l'epoca del Covid e degli stadi chiusi al pubblico. Era entrato in uno Stadium vuoto, ma anche dopo dieci anni dal suo addio non ha mai dimenticato di fare quel giro d'onore al quale teneva tanto.

L'emozione di Conte per il ritorno allo Stadium

Il suo gesto è stato accolto benissimo da tutto il pubblico che ha ricambiato con una vera ovazione. Nessuno ha mai dimenticato cosa ha significato Conte, da giocatore e da allenatore, e il legame durato 16 anni non è mai stato cancellato. In conferenza stampa l'allenatore ha parlato del suo giro di campo, spiegandone i motivi: "Per me è stata una grande emozione, era il minimo che potessi fare comunque ringraziare i tifosi. Abbiamo comunque condiviso sedici anni tra allenatore e giocatore. Oggi ho salutato anche i nostri tifosi (del Napoli, ndr). Chiaramente è stata una grande emozione e questo non me lo può togliere nessuno".