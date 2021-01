Il post-partita di Roma-Inter ha offerto ad Antonio Conte la possibilità anche di dire la sua sul mercato nerazzurro. Qualora ce ne fosse bisogno, il mister ha confermato che la volontà del club è quella di fare necessità virtù e non piazzare grandi colpi in entrata. Le difficoltà economiche del club impongono una sessione di trattative bloccata. Una situazione che per il mister non rappresenta una novità, visto che è il bis di quanto visto nello scorso agosto a suo dire. Conte ha rivelato di essere stato invitato dal club a non chiedere niente nella finestra di riparazione.

Mercato bloccato per l'Inter sia in entrata che in uscita? Per Antonio Conte non è certo una novità: "È da agosto che è così. A me sorprende che alcuni di voi lo facciano notare. Ad agosto mica lo abbiamo fatto il mercato: abbiamo preso Hakimi ad aprile, e poi il mercato è stato fatto con parametri zero e rientri di prestiti e non abbiamo fatto niente ad agosto. Non sorprendetevi se non faremo mercato a gennaio perché la linea è molto chiara, netta e decisa. Lavoreremo come stiamo lavorando e sono molto contento di questo gruppi di ragazzi che alleno e hanno voglia di fare belle cose per l'Inter".

L'allenatore che ha risposto anche alle critiche sulle sostituzioni nel finale contro la Roma, ha dimostrato di non essere sorpreso da questa situazione, ma di essere dispiaciuto delle voci relative alle sue presunte tante richieste. Al contrario la dirigenza dell'Inter è stata perentoria nei suoi confronti: "Per me il mercato non è mai stato aperto. Mi spiace tante volte leggere di Conte che chiede di qua e di là, che io voglio questo o quello. È da agosto che non chiedo niente perché mi è stato chiesto di non chiedere niente e io ho risposto ‘ok'. Lavoriamo e cerchiamo di fare con quello che abbiamo in casa, a testa bassa tirando fuori il meglio dai nostri giocatori". E in finale, il tecnico si congeda con una risata amara, confermando in un certo senso le difficoltà economiche della società: "Se ci hanno detto di non chiedere niente perché c'è fiducia nel gruppo? No (ride, ndr)… cercate di essere sempre abbastanza particolari nelle domande".