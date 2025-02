video suggerito

Conte cambia modulo al Napoli: tre soluzioni possibili, Raspadori può diventare titolare L'infortunio di David Neres complica i piani del Napoli. Antonio Conte sta pensando al cambio di modulo. Contro la Lazio i partenopei potrebbero tornare alla difesa a tre. Raspadori ha una chance in attacco.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli è ancora primo in classifica, l'Inter è a un punto, l'Atalanta a cinque. I partenopei sabato saranno in campo all'Olimpico contro la Lazio, quarta, che ha vinto i due precedenti stagionali (3-1 in Coppa Italia, 0-1 in campionato). Conte ha perso pure David Neres e in attacco ha gli uomini contati. Per questo motivo il tecnico potrebbe essere costretto a cambiare ancora una volta modulo. Il Napoli potrebbe tornare al 3-5-2 con Raspadori che quasi improvvisamente potrebbe diventare titolare, giocherebbe al fianco di Lukaku.

Infortunio muscolare per David Neres

La partita con l'Udinese è stata deludente. Il Napoli voleva la posta piena, ma i friulani hanno strappato un ottimo pareggio. In quella partita Conte non disponeva né di Olivera né di Spinazzola, i due terzini sinistri. Ha giocato Mazzocchi. Ma soprattutto in quell'incontro l'ex allenatore di Juve e Inter ha perso Neres, il brasiliano si fermerà per un mese abbondante. La sua assenza si farà sentire. Quando era arrivato era l'alternativa a Kvaratskhelia o Politano, poi è diventato un titolarissimo. Okafor arrivato sul gong del mercato non è in condizione. Ciò significa che qualcosa può anzi deve cambiare.

Possibile ritorno alla difesa a tre

Alla vigilia di Napoli-Udinese Conte aveva parlato dei vari cambiamenti apportati alla sua squadra in questa stagione, dicendo di aver usato diversi abiti per la sua squadra. Si era partiti con un'idea e nel percorso si è arrivati a tutt'altro. Ora il 4-3-3 potrebbe essere messo da parte con il ritorno alla difesa a tre che pare probabile. Soprattutto perché Buongiorno è tornato a disposizione e di terzini puri non ce ne sono, a parte Mazzocchi che comunque sarebbe adattato.

Raspadori titolare in attacco con Lukaku

L'idea sarebbe quella di tornare al 3-5-2 che darebbe la possibilità a Raspadori di ritrovare una maglia da titolare. L'attaccante della Nazionale fin qui ha giocato appena 310 minuti (13 presenze, 1 gol), che sono praticamente quattro partite e mezza. In questo modo Raspadori e Lukaku sarebbero le punte, con Di Lorenzo e Politano a tutta fascia e Juan Jesus nei tre di difesa. Si modificherebbe la squadra, ma non di molto. Non è da scartare il 3-4-2-1. In questo caso sarebbe più avanzato McTominay, che in ogni caso galleggerebbe tra centrocampo e attacco.

In caso di 4-3-3 chi gioca nel tridente del Napoli

Chiaramente il 4-3-3 non è da scartare totalmente. Ma ci sarebbero delle scelte da fare. La prima in difesa. Perché o a sinistra sarebbe ancora adattato Mazzocchi o verrebbe spostato Juan Jesus, che però potrebbe avere delle difficoltà con la velocità di Isaksen. Mentre bisognerebbe scegliere l'esterno d'attacco. Raspadori resterebbe un'opzione valida, così come Ngonge, che però non ha convinto particolarmente quando è stato chiamato in campo.